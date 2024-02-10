醫健：醫健寶庫：中西醫結合發展 傳承創新

本港擁有中西醫雙軌並行的醫療制度，政府近年更銳意推動中醫藥全方位、高質量發展，促進中醫藥傳承創新。而建立中西醫協作臨床服務的模式，是協助中醫藥向前邁進的舉措之一。港大醫學院也不遺餘力，推動綜合醫學，引入跨醫療學科教學與專業交流合作，支持中西醫結合研究、臨床試驗及中藥研發等。

教學方面，西醫和護理學課程亦包含中醫知識，而中醫學生除了學習現代醫學理論和診斷知識外，亦會與各醫療科目的學生一起上課、交流及分享學習資源，為將來執業時的中西醫協作奠下基礎。

臨床服務方面，因應社會對中醫醫療服務的需求急增，港大醫學院旗下的中醫藥學院現時一共營運10個中醫臨床教學和研究基地，包括兩間直屬於中醫藥學院的臨床教研中心及6間由香港大學、醫院管理局及非政府機構三方協作的中醫診所，連同港怡醫院中醫診所和香港大學深圳醫院中醫科，為學生提供臨床見習訓練及為社會提供優質的中醫臨床服務。

為配合這些發展，中醫藥學院及專科臨床教研中心早前亦搬遷至新落成的沙宣道3號醫學院學術樓。教研中心新址配備多種設施，提供一般門診以及內科、針灸、骨傷等專科門診，配合不同病人需要，並設有無障礙天橋連接毗鄰的瑪麗醫院，讓使用者能更便捷地享用優質中醫臨床服務。

學術樓內的中醫藥臨床技能培訓中心、中藥標本室、中醫藥科研與教學實驗室，為醫學院師生提供卓越的學習及科研環境，有利中西醫結合發展。

中醫藥學承載中華民族幾千年的健康養生理念與實踐，港大醫學院冀望為中醫藥發展作出貢獻，讓廣大市民受惠。

香港大學李嘉誠醫學院

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