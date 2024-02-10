消防車塌9層高雲梯 橫亘多條行車線

【本報訊】九龍灣發生罕見塌消防鋼梯事故！現場是臨興街3號、與消防局相鄰的消防處九龍灣工程部，昨日下午近3時半，上址一輛鋼梯車升起約52米長鋼梯時，該車突然失去平衡傾側，鋼梯越牆壓落啟祥道往宏光道行車線上的巨型路牌龍門架，梯身中間對落位置當場拗折呈倒V形狀；其中鋼梯上半部連頂部救生籠，再跌落對面啟祥道往展貿徑行車線，救生籠墮地毀爛不堪。

執法人員接報趕至，隨即封鎖事發位置，並確定塌下的鋼梯並無擊中途經車輛，現場亦無人受傷。涉事鋼梯車四輪離地，僅靠單邊的支撐腳支撐，人員隨即處理善後，利用工具切割塌下的雲梯，並且安排吊臂車移走，至於事故原因有待進一步調查。受意外影響，啟祥道（來回方向）介乎宏光道與啟成街之間全線，以及啟福道（往觀塘方向）通往啟祥道的支路全線需一度封閉，交通頗為繁忙。

撼向路牌龍門架彎折 據網上流傳一段拍下事發過程的車Cam片段顯示，畫面甫開始，該條鋼梯已呈45度角斜插啟祥道上空，其中最頂部的救生籠位處超過9層樓的高位，梯臂略微彎曲。未幾，鋼梯徐徐下墜，速度愈來愈快，最後「嘭」一聲撼向龍門架並應聲彎折。當時車來車往，幸好往啟祥道的交通燈號為紅燈，故此並無車輛被壓中。

消防處回覆表示，一輛56米旋轉台鋼梯車昨日下午約3時25分，在九龍灣工程部進行每月例行檢查期間，該旋轉台鋼梯車發生意外倒塌，橫跨啟祥道來回行車線，事故中無人受傷。該處安排大型吊車穩固旋轉台鋼梯車身，並將下墜的梯臂移離啟祥道的行車路。

肇事56米旋轉台鋼梯車於2018年6月6日投入服務，並於2023年11月通過每4個月的詳細檢驗。消防處現時有4輛同型號的旋轉台鋼梯車，並已立即停用其餘3輛同類型的旋轉台鋼梯車，以進行全面安全檢查。期間該處會調撥其他後備旋轉台鋼梯車維持行動效率。消防處非常重視是次意外，並已成立專責小組調查意外成因。