831半周年奪警盔判囚 中年漢上訴押後裁決

【本報訊】2020年2月，有市民聚集旺角及太子一帶紀念港鐵太子站831事件半周年，期間有一名警員落單被示威者圍毆，更被奪去頭盔等物，最後須擎槍制止。其中3名涉案男子被起訴意圖襲警及盜竊等罪，當中被指偷頭盔的男子被判囚4個月。該漢不服定罪，獲准保釋向高院提出上訴。案件昨經開庭後，法官押後裁決。上訴方指上訴人是想交還頭盔，只是交予另一名市民代歸還，法官則指「咁應該拎好市民獎喎」，但質疑為何不「勇敢」到底親自拿去警署。

官質疑不拿去警署 本案上訴人方智勇（39歲，報稱物理治療助理），被控於2020年2月29日在旺角西洋菜南街近豉油街附近，偷竊一個警察頭盔。據早前庭上披露，方曾為黑幫和勝和成員，過往有6次案底，包括管有賣淫場所及誤導警員等，且曾被判監；案情指當日涉事警員被示威者襲擊倒地，其頭盔亦遭脫去，方其後取走該警員的頭盔。

上訴方指雖然上訴人曾作口頭招認，承認貪心取走頭盔。但招認當中很多地方與涉案片段不一致，如他稱自行把頭盔丟棄，但片段顯示他把頭盔交予一名陌生白衣男子。上訴方指裁判官並沒有處理不一致地方便接納該招認，認為不應就招認給予比重。上訴方又指上訴人曾嘗試把頭盔交還予警員，但有示威者正擲物令他未能交還，才交予一名不認識的白衣男代還。

但高院暫委法官郭啟安指，片段未能顯示到他叫白衣男代還，而上訴人確曾執起頭盔「都唔知佢執來做乜」，且不知他憑甚麼覺得白衣男會代還。郭官又質疑如他如此熱心保護警方財物，為何沒有做到底親自拿到警署歸還，認為上訴人的行為與其說法不一致。案件編號：HCMA 208/2023