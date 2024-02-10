迄5.2萬高中生參與公社科內地考察

【本報訊】教育局去年4月開展高中公民與社會發展科內地考察，所有修讀本地高中課程的學生均須參與，以親身體驗及了解國情。當局表示，截至去年12月15日，已有逾5.2萬名高中學生參與，並已於2023/2024學年重啟學生內地交流計劃，每年提供約10萬個交流名額，足夠讓每名學生在中小學階段最少各獲有一次到內地交流的機會。

公營校晉升教師須率團 2020/2021學年起新入職教師的核心培訓課程中加入內地學習團，當局指由2023/2024學年起，要求公營學校晉升教師必須參加內地學習團，增加教師到內地考察的機會。當局指去年4月至7月已舉辦了7個新入職教師學習團，分別在粵港澳大灣區、北京、上海和武漢舉行，共約820名教師參加。

當局稱，繼續與內地多個不同省市的院校合作，為約5,000名公帑資助學校新入職教師及公營學校晉升教師舉辦約45個內地學習團，並會設立首個香港教師研修及交流基地，以善用內地院校的專長、教師培訓經驗、網絡和資源，開展更多樣化及高質素的教師培訓項目。