美政要晤4港通緝犯 官媒斥虛偽淪笑柄

【本報訊】美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達，日前與涉嫌違反《港區國安法》、被港府懸紅100萬元通緝的在美港人郭鳳儀及袁弓夷等4人會面。內地官媒昨日發表評論文章，批評這惡劣行徑暴露出美國政客在人權法治問題上一貫的虛偽雙標，終將淪為笑柄。

評論指美國政客完全丟棄法治和道德底線，公然與被香港警方通緝的嫌疑犯會面，而且對這些嫌疑犯妄加吹捧，為其鳴冤喊屈，再清楚不過地表明他們所謂「與香港人站在一起」其實是「與香港人的敵人」站在一起。

警告需承擔一切後果 針對4名被通緝人士，評論指該等通緝犯公然乞求外部勢力對中國和香港特區進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，涉嫌干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，美政客卻聲稱他們是所謂「勇敢的民主與人權倡議者」，充分說明在美政客那裏根本沒有甚麼公義標準，只有「順我者昌，逆我者亡」的霸權主義，有關惡劣行徑是對中國國家主權安全的嚴重挑釁，將他國通緝犯奉為座上賓，等同與他國敵人交友結盟，是擺明與他國為敵，要做好承擔一切後果的準備。

在2019年爆發社會運動後，不少涉事人士在全國人大常委會通過《港區國安法》前後離開香港。國安處早前先後宣布兩批通緝名單，合共13名潛逃海外人士，各人懸紅100萬元，並凍結其資產。

國安處在去年7月宣布懸紅各100萬元，首批被通緝的人士包括任建峰、袁弓夷、許智峯、郭榮鏗、郭鳳儀、劉祖廸、羅冠聰及蒙兆達等8人，指他們干犯嚴重國家安全罪，鼓吹制裁或恐嚇香港官員；去年底公布第二批被通緝的5人，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達，分別涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及煽動顛覆國家政權罪。