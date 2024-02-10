陳沛敏：黎指內地瞞疫情 看法礙編採決定

飯盒會諸多意見 「講嚟講去都係類似觀點」 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。陳指出，黎智英覺得中國政府隱瞞新冠疫情，曾寫專欄說「武漢瘟疫 中共喪鐘」；陳不諱言黎的看法會影響《蘋果日報》編採決定。另外，未來幾日是農曆新年假期，法庭將該案審訊押後至2月19日繼續。

控方昨先就2020年1月左右的「飯盒會」會議紀錄提問。紀錄中提到「可以每周就大新聞做跟進專題，例如今周可以做反送中被捕人士現在如何？」「大新聞可策動不同專題，如送中議題、被送中的商界」。陳沛敏說，上述提及的都是黎智英想看到的題目，黎智英希望《蘋果日報》雜誌化，多做些專題，又說黎會在「飯盒會」給很多意見。而黎智英為了建立讀者忠誠度，會用《蘋果》名義辦講座，尤其當時《蘋果》想辦訂閱制度。

控方在庭上展示《蘋果》2020年1月19日的報道，題為「天下制裁集會 今勢逼爆遮打」，文中提及「民間集會團隊呼籲港人今日再集結，向國際社會展示民意，冀求各國政府向迫害港人的香港官員與警察落實制裁措施。」同日，黎智英專欄文章，題為「絕對獨裁 習近平哪來的自信」。陳指，黎智英的立場耳熟能詳，「講嚟講去都係類似觀點」，故通常只會快讀黎的專欄。

黎轉寄羅傑斯文章予陳處理 陳沛敏憶述，2020年初，新冠肺炎爆發，《蘋果》會用「武漢肺炎」一詞來稱呼，謂黎智英覺得中國政府有隱瞞疫情。同年2月，黎發表題為「武漢瘟疫 中共喪鐘」的專欄。陳坦言黎的看法有影響《蘋果》的報道，如有外國質疑中國隱瞞疫情，《蘋果》會「做大啲、顯著啲」該些新聞。

控方之後再展示2020年3月《蘋果》刊登的報道，題為「擬用反恐例 控爆炸品案 鄧炳強學新疆鐵腕壓抗爭」，報紙上方寫有「師承中共」字眼。陳沛敏指，之所以把香港及新疆作比較，是因為新疆也有反對中共管治的聲音。同年3月尾，黎智英轉寄英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯的訊息，訊息提及羅傑斯和英國保守黨議員裴倫德寫了文章，黎希望陳協助處理。《蘋果》最終刊登了題為「讚港英兩地人『抗共同志』保守黨人促英政府更撐港人」的文章。

2020年4月，黎智英刊登題為「專橫暴政打壓 我們氣魄不滅」的專欄，文中談及「我們可以堅持下去的，正如陳沛敏說，是我們明知不可為而為的氣魄。香港人，我們唯一要害怕的就是恐懼。」陳在庭上為昔日的看法作辯，指如今回想，是因為有人明知無法落實，仍出來提倡普選、五大訴求，感到佩服，因此說過「明知不可為而為的氣魄」等話。

涉案的4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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