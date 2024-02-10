逾52萬宗逾期換證申請 入境處料年內處理29萬宗

【本報訊】據保安局提交予立法會的文件顯示，入境事務處根據過往推行換證計劃的經驗估算，共有約52.2萬宗逾期換證申請，當中預計去年會處理約22.68萬宗，今年則處理餘下約29.52萬宗申請。而在非換證計劃下，「行業輸入勞工計劃」及透過人才計劃來港人士的申請共有32萬宗，該處預計去年處理12萬宗，今年將會處理餘下的20萬宗申請。

循人才計劃申來港共28.5萬宗

文件顯示，透過人才計劃來港人士的申請共有28.5萬宗，當中包括預計去年「高端人才通行證」計劃所接獲及批核的申請數目，以及預計今年繼續推行有關計劃及落實「資本投資者入境計劃」的情況，入境處預計去年能處理11萬宗，今年則處理17.5萬宗。「行業輸入勞工計劃」則共有3.5萬宗申請，入境處預計去年能處理一萬宗，今年處理2.5萬宗。至於其他在非換證計劃下，如年滿11/18歲換證人士，以及遺失、更改資料等身份證申請，則共有22.3萬宗，入境處預計去年處理16.8萬宗，今年處理5.5萬宗。立法會財委會上月通過追加6,950萬元予入境處，以持續推行提升處理身份證申請能力措施，包括延長服務時間、增設一間臨時人事登記處、提升人手等。