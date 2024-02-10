起底侵私隱 兩年拘43人

機構洩資料 投訴激增50% 「起底」刑事化生效逾兩年，截至2023年12月31日，私隱專員公署共處理2,884宗「起底」個案，合共採取42次拘捕行動共43人被捕，單以2023年計，全年處理了756宗「起底」個案，進行了30次拘捕行動，共拘捕31人，被捕人士把事主「起底」的途徑，主要為經社交媒體平台及即時通訊軟件，而機構外洩資料投訴大幅增近50%。

私隱署向立法會政制事務委員會提交文件，交代修例以來處理的「起底」個案，在2,284宗個案當中，包括1,316宗相關投訴及1,568宗主動經網上巡查發現的相關個案，並就254宗個案展開了刑事調查。同時向41個網上平台發出了1,878份停止披露通知，要求移除超過28,300個涉及「起底」訊息，遵從率超過95%。

各類涉私隱投訴近3600宗 在2023年，私隱署共接獲3,582宗投訴，較2022年的3,848宗下跌7%，而逾半投訴屬私營機構，共2,082宗；投訴公共機構或政府部門共298宗，投訴個別人士有1,202宗。

被投訴的私營機構中，金融及財務行業佔最多有198宗，當中除涉及銀行的各項投訴外，亦有不少涉及金融及財務機構的投訴共117宗，主要涉及不當收集及使用客戶的個人資料，其次是物業管理界別有178宗，大多數投訴涉及物業管理公司過度收集個人資料作訪客登記，以及在大廈大堂或其他地方張貼載有住戶個人資料的通告。

私隱署去年處理756宗「起底」個案，當中包括主動經網上巡查發現的個案及接獲的投訴，較2022年的1,764宗大幅減少57%，主要是由於經網上巡查發現的「起底」個案，由2022年的1,134宗大幅下降至2023年的231宗。在「起底」個案當中，525宗為公署接獲的投訴，「起底」的原因主要為金錢糾紛佔43%。同時，公署亦進行了30次拘捕行動，共拘捕31人。

被捕人士把事主「起底」的途徑主要90%為經社交媒體平台及即時通訊軟件。公署亦向23個網上平台發出了378份停止披露通知，要求移除超過10,600 個「起底」訊息。

AI治理框架擬年內發表 私隱署去年接獲157宗機構外洩個人資料事故的通報，較2022年的105宗大幅增加近50%，這些個人資料外洩事故涉及黑客入侵、遺失文件或便攜式裝置、系統設定有誤、僱員未經授權查閱系統，以及經電郵、郵遞或傳真意外披露個人資料等。

使用人工智能（AI）愈見廣泛，私隱署指一直密切關注AI的發展及相關的個人資料私隱風險，計劃在今年發表AI治理框架，以及在開發或使用AI系統時處理個人資料的循規審查的報告，並從保障個人資料的角度為這些機構提供實用建議。