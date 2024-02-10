趨吉避凶 西北方放合桃催愛情

龍年各生肖運勢不一，而今年剛踏入九運較以往多變，市民都想趨吉避凶，新年行大運。玄學家教授市民催桃花、旺正財、化病災及化解是非的方法。犯太歲人士除可透過擺設及活動去化解外，亦可與當運生肖借運改變來年運程。

北方位擺銅錢吸病氣 玄學家雲文子稱，今年西北方為桃花位，「六合」主愛情及桃花，「天英星」為吸引力、魅力，市民可在西北方放置「6粒合桃」或一隻「粉晶象」便可催旺桃花，令感情發展順利。但她提醒，不要在此處放置重型大電器，如電視、電子產品及影音器材等，以免阻擋桃花運，擾亂人緣氣場，招來假桃花，減弱異性緣。

至於各人都憂心的病災煞位就在北方，「天芮星」主病灶及病菌，「死門」主疾病、刑傷、災禍。在北方放置「7個銅錢」或一個「黑曜石葫蘆」，有助吸收病氣或負能量，化解災煞。睡床在北方的朋友，可把黑曜石葫蘆放在床頭。

犯太歲生肖如何化解，另一玄學家方海閱就指，4個犯太歲生肖都應拜太歲，並求一張「化太歲符」帶身。肖龍者年頭宜去捐血或洗牙，以減輕血光之災的應驗，亦可佩戴雞形的飾物或擺設。肖狗人士多出席喜慶聚會，例如婚禮，生日、滿月等；肖牛者今年盡量避免去醫院探病及出席喪禮。

玄學家李丞責指，兔人在龍年犯「病符」、「羊刃」星，今年較多病痛，亦容易損傷、小手術，適宜捐血、洗牙，及布風水陣化解。雞人雖不犯太歲，惟交際應酬較多，容易惹感情轇轕，不計劃添丁者宜「君子不立危牆之下」，乃至設局化桃花。