多地花車隊抵港 今舞動尖沙咀

【本報訊】香港旅遊發展局今日大年初一晚舉辦「國泰新春國際匯演之夜」，有9部花車及29支表演隊伍於晚上8時開始由香港文化中心廣場出發。今次活動主題為「龍騰香港賀新歲」，表演項目包括菲律賓巴科洛德歡笑嘉年華、美國洛杉磯公羊啦啦隊、日本Avantgardey舞團，有啦啦隊成員認為本港的風景和食物非常吸引，舞團成員表示為來港演出準備了不同的排舞。

隊員食蛋撻遊赤柱

匯演巡遊隊伍將由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，並以香港喜來登酒店外為終點。匯演開始前，大約下午6時，旅發局會安排多個團體，呈獻舞蹈、魔術、音樂等多元化表演。美國洛杉磯公羊啦啦隊是代表洛杉磯公羊隊的美國「國家美式足球聯盟」官方啦啦隊，美國洛杉磯公羊啦啦隊成員Jose和Aria表示，今次來港隊伍有27人，而隊伍在2017年曾到港，非常榮幸今次再來港，而在香港的表演和在洛杉磯的演出相似，一樣把音樂和能量、舞蹈帶到香港。他們又指之前去了赤柱市集，食了點心和蛋撻，認為香港的風景和食物非常吸引，也遇到很多友善的市民。