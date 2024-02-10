年宵花市最後衝刺 攤檔劈價促銷

【本報訊】年卅晚是維園年宵花市最後一日，入夜後不少攤位紛紛展開減價戰！昨日維園人流絡繹不絕，乾貨的叫賣聲此起彼落，各攤位力爭最後一日散貨。今年蘭花人氣旺盛，幾乎人人手抱一盆，有店主特地入貨逾10萬支蘭花，生意額比去年大升兩至三成；有乾貨店主打自家設計揮春牌和毛公仔，但是毛公仔間間都有，為「要錢唔要貨」，最後只能成本價出售。

蘭花檔主料生意額增三成 今年是疫情後首次再有乾貨攤位，大受市民歡迎，人流過多，記者也寸步難行；而入夜後攤位開始減價促銷吸客，至晚上8時有部分攤檔劍蘭只需30元、桃花40元，也有攤位在昨下午2時許已開始減價。

每年都有參與年宵花市的楊女士，攤位專售蘭花，她指今年復辦乾貨，人流較旺，生意額也比去年上升約兩至三成，本身也看好銷情，故特地入多些來貨，她說最多人購買的是「日本珍珠蘭花」和「台灣女神蘭花」，相信是因為今年有減價，故有助提升生意額。

賣乾貨的劉小姐指今年生意非常暢旺，許多自家設計的揮春牌在首數天已極速售罄，惟今年年宵因經常下雨，很多市民只看不買，加上龍形毛公仔是今年很多店舖有出售的貨品之一，故吸引力大減，最後一天以成本價出售，若再未能賣出，只能蝕本賤賣，「到時可能買一送一10蚊一隻」。

楊小姐入夜後和朋友一同逛年宵，預料花約2,000至3,000元，主要是來找「網紅美食」，也可能買花或家品等，「靚咪買囉！」