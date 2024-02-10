港人北上團年 讚食物平靚正

【本報訊】農曆新年前夕，不少港人提前到廣東深圳食肆與家人共進團年飯。來自香港的吳先生與家人齊齊北上，他們認為，與香港相比，深圳食肆的性價比高，食物美味兼服務、環境更佳。吳氏一行11人點了逾10個菜，花費1,400元人民幣（約1,542港元），吳先生表示，這餐若在香港吃，估計要貴3至4倍，而且用餐時間還受限制。

港人北上消費潮廣受關注，新加坡聯合早報前日（8日）便報道，深圳多間餐館和酒樓在農曆新年前一周已開始接待吃團年飯的食客，當中有不少跨境北上的香港家庭。福田區一粵菜餐館的店長表示，餐館平時客人有約40%來自香港，在年卅的食客約有一成來自香港家庭預訂。不少港人選擇提前吃團年飯，或將聚餐安排在中午時間，飯後可在深圳遊玩。

海鮮年貨平香港三成 除了餐飲業受惠外，深圳超市和農批市場也吸引大批購年貨的港人。有從香港到深圳福田農批市場購買乾貨的民眾表示，已購買海參、乾貝等海鮮年貨，準備在新年期間做盆菜，而價格比香港便宜約30%。