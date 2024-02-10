酒樓訂座爆滿 火鍋店仍有空桌

【本報訊】大年卅萬家慶團圓，不少市民訂枱到酒樓吃團年飯，有業界人士稱昨晚訂枱爆滿，更可做到「翻枱」一半。惟有位於佐敦的火鍋店仍有空枱，負責人指訂枱比往年稍為遜色，預計經濟不景下人均消費將不如去年。

盼薄利多銷帶旺人流 佐敦一間火鍋店負責人Kelvin表示，昨晚的訂枱於兩至3日前爆滿，但比去年稍遜。他指出，自疫後通關以來，北上消費逐漸成風，加上本港經濟不景，預計今年人均消費比上年差。他指，已推出價錢較實惠的套餐，平均比正常便宜一至兩成，希望薄利多銷帶旺人流。

據本報記者現場所見，火鍋店內仍有空枱，食客蕭小姐與父母、丈夫、胞弟、兒女等三代同堂，她表示很難得疫後可以外出用膳，並無特別定下預算。

旺角一間酒樓的總經理蘇萬誠昨日亦稱，團年飯訂座爆滿，預料當中一半可以「翻枱」，即餐桌重複使用。他指，選擇貴價團年套餐的食客較少，但生意額或可回復至疫情前水平，雖然食材及人工成本在通脹影響下上升10%，惟憂慮食客會選擇其他餐廳，不敢大幅加價，加幅僅約5%。

此外，不少市民在家自備團年飯，到街市採購食材，沙田街市的海鮮檔及雞檔人流最旺，有菜檔檔主亦指生意額比平日多五成，形容昨早「做到無停手」。