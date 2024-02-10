賀歲氣氛濃 新年祈願加人工 個個行運一條龍

冀告別經濟寒冬 谷底回勇好事接踵 龍年勢要行運一條龍！不少市民昨趁大年卅到維園年宵市場買年貨，也有市民到車公廟祈願，送兔迎龍之際，各人都希望新一年身體健康，本港經濟好轉「賺多啲」，小朋友則希望學業進步，「收多啲利是」；亦有打工仔期望升職加薪，坦言近年移民潮後各行各業人手不足，嘆工作量大增非常辛苦。不少市民亦趁歲末到車公廟還神祈福，有市民大嘆疫情陰影未散，家人仍未能找到穩定工作，希望來年能改善，也有市民對近期垃圾徵費感混亂，希望來年政通人和。

本報邀請市民親手寫下新年願望，杜小妹妹的願望是「學業進步」，杜太笑指希望龍年身體健康、市民開開心心，雖然去年經濟疲弱，但相信來年會更好，對未來非常樂觀；她又指兩名女兒今年就讀小學三年級和即將升讀幼稚園，希望她們學業進步，也會望子成龍，但不強求考試名次，「佢哋盡咗自己力量就得㗎啦！」又稱今年新年氣氛比往年更濃厚，計劃今日一家大細拜年，喜慶連年。

派利是「大家開心無所謂」 朱氏一家則由朱哥哥做代表，寫下「Happy New Year」，希望新年身體健康、世界和平，朱太指今年新年氣氛很好，因不用戴口罩，疫情過去感覺更開心，今天年初一會一家大細一同拜年，派利是與往年也差不多，「50、100、20都有啦！」她亦希望兩個兒子學業進步、快高長大，明年開開心心，現時大兒子也學了不少興趣班，朱哥哥則稱非常熱愛足球，希望來年踢足球踢得更好。

徐小姐的新春願望是「身體健康」，也希望新一年可以「搵到份好工，老細唔好咁刻薄！」她坦言去年市況較差，人工也不理想，雖然移民潮令許多中層職位空缺，但她未有覺得工作機會和晉升機會有所增加，反指「應該話同一份工少咗人做咪仲辛苦啲」，未來轉工希望可以人工加幅達50%，以及希望來年可以「多啲時間做運動，work life balance（工作生活平衡），唔好成日淨係收工返工瞓覺」，減肥也是她的「終身事業」。

李太寫了「心想事成」，寄望今年新年一家人身體健康、世界和平；她指今年利是金額與往年也差不多，但多了孫仔孫女所以會封更多，見到人也會派多點，「大家開心無所謂！」亦希望香港市面更繁榮。她又指今年新年氣氛濃厚，尤其是在維園年宵市場氣氛不錯，今日年卅晚人潮特別多，對比前幾天來人流明顯增加。她又稱希望今年繼續去旅行，但現在已退休，「唔需要同人逼呢啲日子（新年假期）去囉」。

垃圾徵費 對基層不友好 此外，昨日下午車公廟亦人頭湧湧，不少市民和遊客前來還神許願。善信盧小姐表示，自己目前正在讀書，希望來年能學業進步，同時希望家人能事業有成。她指，雖然現時社會已復常，但疫情陰影仍然未散，家人目前仍未能尋得一份穩定工作，希望來年能有所改善。盧小姐亦對近期當局施政表示不滿，認為正準備實施的垃圾徵費政策對部分低收入人士不太友好，會導致他們的生活質素有所下降。另一善信許先生則希望來年可以身體健康、財源廣進，來年經濟會好轉，同時希望政府可以將體育盛事做得更好。