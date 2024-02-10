嘥心力撲飛 感情受傷難補償

【本報訊】美斯訪港表演賽缺陣玩「射波」，引爆香港全城憤怒，內地球迷及官媒更質疑事件有政治動機。截至昨日下午5時，消費者委員會共接獲1,358宗有關「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁亞密CF表演賽」的投訴，昨日主辦方Tatler Asia公布將「回水」一半後，有球迷怨氣降溫，也有球迷依舊不開心，因賽事背後有球迷撲飛、捧場的時間及心力損耗，感情也受傷，購買1,488元門票的市民何先生便說「回（水）一半咪順（氣）番一半囉」。

消委會迄接1358宗投訴 涉款逾940萬 截至2024年2月9日下午5時，消費者委員會共接獲1,358宗投訴，當中有1,084宗為本地消費者投訴，274宗為旅客投訴，涉及金額合共9,417,304元，平均每宗個案所涉及的金額為6,935元，最高一宗涉及82,960元。絕大部分投訴個案均要求主辦單位Tatler Asia退款、賠償或道歉。該會總幹事黃鳳嫺表示，事件涉及到不只是數千宗的投訴人士，她認同主辦單位Tatler Asia調停事件的態度開放，認為對方希望想辦法、很努力尋求解決方案，因為無一個單位會想舉行一個活動，再掀起如此大的風波。

苦主之一的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對回水一半的決定感收貨，明白主辦方亦有其成本，「波就睇咗，退晒都冇可能。」但指主辦方可以再早一點作出交代，令事件不至於上升至「國際級公關災難」，畢竟球賽的所有宣傳都以美斯為中心，或球隊提早宣布美斯會因傷難以上陣，而非在比賽後段由市民自行察覺，遭到的反彈不會那麼大。

至於國際邁亞密的致歉，及港人歡迎日後會再來港，方保僑指香港作為國際都市，理應歡迎任何人，但球隊或美斯再來時，或可給予港人些許補償，尤其是入場的球迷，可令市民更接受他，屆時他或會再入場。

市民何先生購買1,488元門票，他昨表示「條氣都順番，回一半咪順番一半」，他指不少球迷當日從外地來港，當中不乏要乘搭飛機及租住酒店，當中涉及金額龐大，損失根本不是回水一半可以補回。