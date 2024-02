不可預知情況 英巨星取消港巡唱

洛史釗活的演唱會原定3月11日在香港會議展覽中心舉行,演唱會名為《Live in Concert, One Last Time》,惟主辦單位Live Nation昨日宣布取消。一併取消的演唱會行程還有台灣、馬來西亞、泰國與菲律賓等亞洲巡迴點,僅日本與新加坡站行程未變。