不可預知情況 英巨星取消港巡唱

【本報訊】美斯風波未平，本港另一項3月舉辦的盛事已觸礁。79歲英國搖滾男歌手洛史釗活（Rod Stewart）原定今年3月來港舉辦演唱會，但主辦單位昨日宣布取消，原因是「不可預知的情況」，將安排觀眾退款。

洛史釗活的演唱會原定3月11日在香港會議展覽中心舉行，演唱會名為《Live in Concert, One Last Time》，惟主辦單位Live Nation昨日宣布取消。一併取消的演唱會行程還有台灣、馬來西亞、泰國與菲律賓等亞洲巡迴點，僅日本與新加坡站行程未變。

曾被指無禮辱華

翻查資料，洛史釗活曾幾度來港表演，早在70年代他已來港舉行演唱會，其後亦多次在港開騷，包括在1981年因來港開騷，而順道應邀在港姐決賽擔任頒獎嘉賓，不過卻因一個「玩嘢」舉動，而被批評無禮貌兼辱華。