舊年不堪回首 新歲待轉乾坤

爆竹一聲除舊歲。兔年的香港風雨飄搖，樓市股市雙雙插水，經濟充滿陰霾，龍年會否否極泰來，迎來轉機？東方傳媒機構按照傳統習俗到黃大仙祠求籤問卜，為香港來年運程指點迷津，結果整體運程求得「蘇武牧羊」中平籤。籤文「畫公仔畫出腸」，預示龍年的香港依然備嘗艱辛，猶如蘇武在風雪中苦捱19年才得以還鄉。依此看來，今年經濟民生依然一片困頓，樓股皆「難返家鄉」！

蘇武牧羊 備嘗艱辛 籤文曰：「十九年前海上辛，節旄彫敗逐沙塵；餐毛嚼雪誰憐我，惟有羊兒作伴群。」蘇武乃漢朝忠臣，武帝派他出使匈奴，不料被番王單于拘留，逼他變節投降，但他寧死不屈，被放逐北海牧羊，頂着雪霜，餐風飲雪，捱了19年始獲釋歸去。看見這個典故，可以想像香港龍年肯定受苦受難，港人冇啖好食，前路風雨不絕。

的確，目前本港經濟面對外憂內患，根本無法令人樂觀。就來年樓市和股市表現，東方求得「孔夫子守道」中平籤，反映難有反彈和好轉，大家只能「安貧樂道」。可以看見，近期股市不斷插水，一度低見萬四點，在短期內也不見利好因素，甚至被嘲為「國際金融中心遺址」，令人唏噓。

樓市更是不必多說，數據顯示，去年12月的私人住宅樓價指數按月再跌1.4%，創近7年來的新低，已是連續第8個月下跌。累計全年樓價回落接近6.8%，較歷史高位下調超過兩成。與此同時，負資產個案大幅飆升，至去年第4季末增至2.5萬個，創近20年來新高。惟未來3至4年，本港一手私人住宅潛在供應卻暴增約10.9萬個單位，同樣創下有史以來新高。供應多，需求少，市道萎縮，樓價持續下行，寫在牆上。

更有甚者，本港所有經濟數據皆全面向下，出口下跌，零售市道疲弱，訪港旅客人數不如預期，全年本地生產總值增長率亦僅為3.2%，遠低於去年初的預算案及市場預測。現時港府財赤高達1千多億元，財政儲備僅餘6千多億元，高官預計起碼需時數年才有望收支平衡，市民對未來又怎麼能夠樂觀？

事實上，社會各界均寄望中港去年全面通關後，疲憊的經濟得以反彈，甚至能像過往一樣，受惠於內地旅客大手筆「爆買」，為香港帶來活水。可惜事與願違，內地旅客訪港未見踴躍，加上消費模式大改，早就不如過去豪爽。何況港府連旅遊配套都做不好，啟德郵輪碼頭多年來如一日，永遠欠缺接駁交通；就連去年除夕煙花匯演過後，也因為本港運力不足，致使大量內地旅客有家歸不得，淪為滯港難民。遑論球王美斯訪港，也因為港府對主辦方合約「漏招」，美斯大擺臭臉，令盛事之都面子盡失。

外憂內患 港要爭氣 香港自己不爭氣，還要面對內地不斷競爭。通關後，港人北上消費蔚然成風，每逢周末例必北上，大時大節入境內地的人數迭創新高。市民不願留港消費，零售餐飲雪上加霜，各行各業不是如蘇武那樣吃西北風才怪。

更令人憂心忡忡的是，本港治安急劇轉差，假難民作亂儼然治安毒瘤，來年也將繼續附體蝕骨。東方就此求得「蟻子知時」一籤，可謂應景之至。在港府中門大開之下，南亞假難民就像螞蟻一樣列隊而來，不知伊於胡底，港府年花十多億元供養治安毒瘤，十年來已花費過百億元，猶如無底黑洞。假難民勾結本地黑幫作奸犯科，所涉罪案林林總總，惟港府依然不肯下定決心退出國際公約，連設立禁閉式難民營也不予考慮，簡直是咄咄怪事。

至於黑社會街頭仇殺頻仍，早前在尖沙咀食肆上演黑幫打人血腥鬧劇，連內地來港遊玩的4歲女童也慘受池魚之殃，堪稱無法無天。香港淪為「國際大刀會」，執法部門束手無策，龍年治安想有改善也難。另一方面，騙案不絕如縷，香港淪為詐騙之都，臭名遠播。東方為本港治安求得「顏回守道」一籤，就是要提醒執法部門必須做好本分，社會治安才能勉強維持。

當然，新年始終要有新希望。大仙不過為香港引路，最終何去何從，還須看人們後天努力。就龍年港府施政，大仙賜予「他鄉作客」下下籤，令人心頭為之一凜，似意味移民潮不止，港府無法留住人心。值此逆流之際，全港都必須迎難而上，特別是港府必須有所警惕，不要再望天打卦，一味旨意中央打救，更不能態度傲慢，將所有善意批評視為挑撥離間，否則出走的人只會愈來愈多。

須知內地經濟也充滿不確定性，香港要重振經濟，只能靠自己。首務之急是為樓市全面撤辣，不能再拖；此外更須整頓治安，不能任由黑幫和假難民橫行肆虐，也不能一味重國安、輕治安。要在龍年運轉乾坤，全港上下都要同心協力，畢竟「三分人事七分天」才是硬道理！