笑看天下：淫風過後 性愛片湧出

有啲嘢唔揸正嚟做，任由販淫賣賤滋生，後患無窮。呢，醜聞不斷嘅Google旗下影片分享網站YouTube，傳播嘅色情影片毫無監管，一直為人詬病。本報之前曾就此舉報及投訴，無奈淫審處對性器官任睇、按摩女性胸部都認為「不涉淫褻及不雅」！

YouTube眼見咁都冇被檢控，仲唔變本加厲咩！本報再發現5段裸露性器官及大特寫陰道、陰莖嘅影片，大膽程度比之前揭發嘅有過之而無不及。譬如一條短片，一名少女與父母一同觀看到電視有男女親熱場面，之後獨自回房間後脫去衣服照鏡。另一名少年一邊做功課一邊自瀆，得知阿媽要外出時，索性喺房內脫光衣服；之後，當少男少女共處一室時，兩人同時剝光豬玉帛相見，彼此互問感覺如何，直至家人回家才急急穿回衣服。又如一條短片，當中有兩名女子嘅性交前奏，露胸之餘又「露骨」，之後多名男女在家舉行露體派對，女子被剪開衣服，男男女女赤身露體，用手塗抹顏料喺各人身上，意識淫穢，直頭「春色無邊鹽醃眼」！

各位，如果咁都任其上架，再遲吓直頭播放「慾火焚身春上春」啦！老朽看過一則新聞，話說美國佛州被颱風蹂躪，一名被傾倒樹木砸中屋頂嘅居民，聽到開價1.5萬美元嘅清理費後，指稱「利用別人嘅困境與悲慘遭遇來牟利」；當時有報章報道此事，覺得有關清潔工太貪婪，編輯起咗這樣一道妙題：「風暴過後，禿鷹隨之而來！」如今，YouTube色情淫穢片氾濫成災，即使被舉報都視作等閒，豈非「淫風猥褻過後，露骨性愛色情片隨之湧出」？有見如此荼毒青少年，本報再次致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處投訴，促嚴肅跟進及正視問題，免香港淪為「淫褻之都」！