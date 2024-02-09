撥亂反正：球王黑面 政治聯想

美職聯球隊國際邁亞密訪港掠水做騷，最終因當家球星阿根廷球王美斯臨陣失場，而令盛事變醜事。尤其美斯之後轉往日本作賽時活躍自如，在場外亦有講有笑，與訪港時的黑面病容形成強烈對比。有內地官媒就質疑事件涉及政治動機，有外部勢力故意借此讓香港難堪。

誠然，今次事件確有不少可借題發揮的政治元素。首先，國際邁亞密是一支美國球隊。美國朝野近年瀰漫着嚴重的恐中反華情緒，對中國和香港的政經打壓不絕。加上美國大選逼近，港府又正在進行國安立法，會否連當地的體育界也加入戰團呢？實情是連美國當地傳媒都不滿國際邁亞密與美斯今次的表現，認為影衰了整個美職聯，亦會影響其他美國球隊與運動員將來外訪掠水的作價。

其二，國際邁亞密班主碧咸是個英國人。英國近年的對華立場愈趨強硬敵對，現任首相辛偉誠2022年上台後更變本加厲，不時對中國內政說事，尤其是對曾為英國殖民地的香港特區事務說三道四。然而，觀乎碧咸當日冒着全場噓聲與遭到憤怒球迷襲擊的風險，也要硬着頭皮走入球場，向觀眾揮手致意，可見他深明球隊與球員的形象就等同金錢。再者，辛偉誠估計幾個月後就會隨大選下台，而「萬人迷」碧咸在英國民眾心中的地位可是罵不倒的，犯不着當前者的打手。

其三，美斯是位阿根廷人。阿根廷政府剛剛變天，由對中國友好變成反中親美，會否有意借今次事件令香港和中國難堪呢？但同樣，以美斯在國內外的地位，絕對毋須向這個隨時會因為經濟改革失敗而落台的新總統賣帳，況且阿根廷國家隊還計劃稍後到訪中國作賽。有關政治聯想可作為球迷之間的吹水洩憤話題，但提升至上官媒社評就似乎有點失格。