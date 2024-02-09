自成一家：太平島是一面照妖鏡

台灣總統蔡英文在5月卸任前會否登上南海的太平島，成為近來島內輿論的焦點。國民黨先有前總統馬英九開腔支持蔡英文登島宣示主權，後有新任的立法院副院長江啟臣和應，一步步向蔡英文施壓，令蔡英文大為頭痛。

從歷史來看，台灣總統登上太平島有很大的政治意義。2008年陳水扁曾登島及題「永保太平」四字；2016年馬英九也登島並發表南海和平倡議。既然前兩任總統都在卸任前登過這個小島，蔡英文也應該蕭規曹隨。更何況太平島的碼頭整修工程剛竣工，蔡英文登島正好可主持啟用儀式。

其次，也是最重要的一點，是海牙常設仲裁法院2016年判定太平島是「岩礁」而不是「島」，嚴重衝擊台灣宣稱的領土主權。當時島內已群情激憤要求蔡英文登島，但蔡一直龜縮。若蔡英文卸任前仍不登島，肯定會被炮轟捍衞領土不力。

對此，台灣也有聲音為蔡英文解套，聲言北京不會給她登島，屆時蔡的飛機在南海上空被大陸戰機伴飛的話會非常難看。不過這一點可能性很低。對北京來說，太平島屬於台灣，台灣屬於中國，蔡英文以地方領導人身份登島一點問題也沒有。2016年海牙常設仲裁法院的裁決出爐後，當時的大陸外交部發言人就說過，「中國人民」在太平島的生產生活實踐已充分證明太平島是島。「中國人民」明顯包括台灣民眾，可見北京是接受蔡英文登島的。北京更看重的是蔡英文登島後會做甚麼。

相反，一直鼓勵台灣「去中國化」的美國，並不支持蔡英文登島，不想兩岸在太平島議題上有任何合作空間。從這個角度看，太平島也成為一面照妖鏡。若蔡英文不登島，可謂坐實了她把台灣利益置於美國利益之後的賣台身份。