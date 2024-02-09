冰鑑春秋：旅遊團突喊停為哪樁

台灣交通部觀光署突然宣布，由於大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往大陸旅行團。消息一出，台灣旅遊業者紛紛大罵蔡政府言而無信，更有人擔心到年夜飯都吃不下去。

觀光署斬釘截鐵地說，已招攬成團、出發日期在2024年3月1日至5月31日間的赴陸旅行團，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團；但6月1日之後的團，旅行社不能出團，也不能再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。這讓業者之前數月的廣告宣傳付之東流，只是不免也讓人疑惑，蔡政府臨去秋波，故意製造兩岸緊張氣氛，到底是為了甚麼？難道是要讓賴清德5月20日上任一接手就陷入難題？

事實恐怕恰恰相反，蔡英文這一招，很可能就是為了幫賴清德創造一個有利條件，減輕賴清德破壞兩岸和平的刻板印象，讓他更有機會施行「德政」。戲劇《雍正王朝》中，康熙病重，卻忽然將諸王子與大臣罷官的罷官、免職的免職，讓外界丈二金剛摸不着頭腦。其實這一面是避免這些王子大臣捲入權力鬥爭的漩渦，另一面也是為繼位的新皇創造條件，一旦榮登大寶，一紙詔書就可以大赦天下，從此這些王子重臣就承受新皇的恩澤，又可以為皇帝出力了。

而同樣的，蔡英文明明已經要下台，卻趕在過年前宣布這個震撼彈，就是為了讓賴清德上任後有空間可以運作，只要恢復目前的狀態，就是賴的善意，而不必一路加碼開放。且禁令是從6月1日開始，賴清德5月20日就職，中間銜接簡直天衣無縫，更可以看出蔡政府的權謀。但深究其用心，顯然未來賴清德對兩岸交流必然趨向於保守，在其任內兩岸想要融冰，只怕是緣木求魚了。