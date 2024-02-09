強詞有理：世紀騙局

沒有比較就沒有傷害。如果球王美斯在日本的表演賽沒有上場，球迷心裏也許會好受一點，偏偏他不僅上場了，而且踢了足足30分鐘。同樣的表演賽，卻有截然不同的表現和結局，叫香港球迷情何以堪。腿部肌肉不舒服？純屬鬼話。在香港無精打采，態度傲慢，在日本生龍活虎，滿臉笑容，相隔幾天反差如此之大，如果說不是刻意針對香港，三歲小孩也不信。到底是香港球迷得罪了他，還是他壓根兒瞧不起香港？

香港球迷當然不可能得罪美斯，對這位球王崇拜、敬仰、追捧，簡直到了瘋狂地步，最貴4,880元的門票秒速售罄，很多人甚至不惜花費數倍價錢購買黃牛票，當中包括不少遠道而來的內地球迷。所以，美斯拒絕上場的原因也許只有一個，那就是歧視甚至鄙視香港。這已不僅僅是職業道德的問題，而且涉及人品和誠信，是一種赤裸裸的欺騙。有人以「世紀大騙局」形容，雖不中亦不遠。球技再好，若是人品和誠信有問題，即使是球王也不值得球迷尊重。美斯聲稱希望將來有機會再到香港比賽，還是免了吧，香港已經不稀罕。

很明顯，這場風波的影響已不止於體育範疇，而是涉及各個方面，有人甚至形容為政治陰謀，背後似乎有某種勢力在搞鬼，是耶？非耶？這年頭怪事特別多，任何可能性都不能排除。經此鬧劇，美斯本人及國際邁亞密球隊在中國人心目中的形象固然大打折扣，香港在國際上的聲譽更是嚴重受損，幸好香港球迷質素高，除了噓聲一片，沒有出現騷亂，否則後果不堪設想。

說來實在無奈，港府本想通過這場友誼賽重新擦亮「盛事之都」的招牌，刺激旅遊和經濟，為此不惜工本，全力配合，一眾高官更是親臨捧場。沒想到竟得到這樣的結果，盛事變成醜事，真可謂弄巧成拙。過去香港舉辦過無數體育盛事，接待過無數著名球隊，許多世界頂尖球星都樂意上場表演，從來沒有出現這種「甩場」醜聞，為何現在連舉辦一場友誼賽也弄到如此地步？只能說時也命也運也，這些年香港諸事不順，頭頭碰着黑，加上港府官僚眼高手低，發生這種醜事並不奇怪。

這場風波也告訴人們一個道理：不能盲目吹捧和追求明星。球王的球技固然值得欣賞和讚嘆，但沒有必要將其神化，更沒有必要為其瘋狂。