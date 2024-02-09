坦言集：普京等待

朋友撰文提出疑問：在現時烏克蘭戰爭俄方有利，以巴之戰困擾美國拜登政府，俄羅斯政治經濟俱佳之時，普京為甚麼不乘機對美重重反擊？他認為，可能因素是俄羅斯內部固執歸向歐洲的勢力大，現時的形勢使歐美無力拒俄，普京很可能正在尋求建立一個新的歐洲秩序，讓俄羅斯融入其中。

朋友說得對，自彼得大帝以來，俄羅斯都一直追求歐洲化，作為其現代化的目標。但俄羅斯受蒙古影響巨大，貴族血統中有蒙古血緣，政治文化體制中亦有濃厚蒙古的因素。波蘭以西的歐洲諸國都視蒙古金帳汗國為敵對，俄羅斯作為金帳汗國的承繼者，便也容易被視作歐洲的化外之國，備受歧視與排斥。而代表歐洲統一勢力的拿破崙，以及納粹德國，也因此先後在統一歐洲的過程裏遠征俄羅斯。俄國作為歐洲的對立面，也同時是歐洲所極欲征服的對象，二者相互有着愛與恨的關係。

蘇聯崩潰之後，獨立的俄羅斯聯邦恢復，普京上台振興國家的策略，最初便是要融入歐洲。可惜，即使德國與俄合作，在美國的擺弄下，歐盟在北約東擴下本身的向東擴展與俄羅斯形成衝突。在歐盟政治一體化失敗之後，歐盟向內鞏固的趨勢被向外擴張的傾向取代，其中便可能是美國在歐洲的大戰略驅使──美國要分隔歐俄，不讓歐洲融合、歐俄合作。反而利用歐洲與俄羅斯的歷史矛盾，把歐盟作為工具，東侵俄羅斯及原蘇聯各國，冀完成對前蘇聯以至歷史上的俄羅斯的全面佔領，烏克蘭戰爭由此而起，普京近期的脫歐入亞傾向也因此而生。

整個發展的推動力，是美國的大戰略利益，歷史因素只是被利用。於是，美國在烏克蘭戰爭瀕臨失敗，要把對俄作戰的主力轉讓給歐盟，對後者的約束力亦趨減少。或許英國已經淪為美國附庸，在歐洲還可跟美國戰略，可是英國脫歐，本身力量不足，不可能替代美國約束歐盟對俄的政策。

歐盟內部反戰、反美的聲勢正高漲，德國似亦逐步恢復上屆默克爾政府的政策，與美國外交保持距離，與俄羅斯合作，走向歐盟獨立自主之路。在這個時候，普京放棄全力反攻，耐心地等待歐盟的轉向，乃至美國大選的政治變化，便是最適當的戰略。下一步，與德國歐盟重建合作，或進一步烏克蘭戰場重挫北約，大有空間迴旋。