深水埗反詐騙拘103人 涉款1.8億

【本報訊】本港詐騙成風，根據深水埗區執法部門統計數字，該區於2023年共接獲2,423宗詐騙案，較前一年錄得的1,873宗詐騙案上升近三成，比例更佔全年區內罪案率四成。有見及此，執法部門在今年1月22日至2月7日展開代號「曠頂」的打擊騙案及洗黑錢行動，期間攔截約130萬元騙款，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，拘捕79男24女（15至75歲），懷疑他們與74宗案件有關。案中共有375名受害人，損失金額由1,500元至3,100萬元不等，總額接近1.8億元。

74宗案件共375受害人 被捕人士包括學生、清潔工、廚師、美容師等，涉及的騙案類型包括投資騙案、網上騙案、情緣騙案、求職騙案、網購騙案及電話騙案，大部分疑犯為詐騙集團提供傀儡戶口，用於收取及處理犯罪得益。其中損失最高的案件，受害人是一名居住海外、從事科學研究的61歲婦人，她接獲假冒公安的騙徒電話，不虞有詐把3,100萬元轉帳至對方的傀儡戶口；受害人最多的案件屬於網購騙案，涉及83名受害人（23至51歲），他們在網上平台購買酒店套票，付款後卻一無所得，騙款金額逾15萬元。

由去年下半年至今，該區執法人員已就142名涉及騙案及串謀洗黑錢的被捕人士徵詢法律意見，當中68人獲得律政司同意，可以作出起訴或已經起訴，其中18人即將在區域法院進行審訊。截至昨日為止，該68人之中，已有4人因「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」被法庭定罪，判囚8至16個月。