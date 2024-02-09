撞危險品貨車尾板 警車險引爆災難

交通事故 一周3宗 被不少市民譏為「道路炸彈」的警察車輛，竟在短短7日內接連發生3宗交通事故！本周三上午，一輛負責運載危險品的貨車，在駛至近元朗朗屏邨對開一交通燈位前，司機疑因路況減速，惟尾隨一輛警車疑收掣不及，撼撞貨車尾板。意外中無人受傷，警車車頭毀爛，貨車損毀輕微，警方已循包括車輛機件性能等多方向調查事故原因。

本周三早上10時38分，一輛負責運載危險品的中型貨車，沿元朗宏達路往博愛醫院方向行駛，當駛至近朗屏邨賀屏樓對開一交通燈位前，司機疑因應交通情況減慢車速，惟尾隨一輛警車懷疑收掣不及，直撞向中型貨車車尾的尾板。意外中，警車車頭損毀，車頭蓋更撞至摺起，捱撞貨車則損毀輕微，慶幸事故中無人受傷。至於涉事貨車車斗內未知有否載有危險品，倘若載有危險品恐釀巨災。

傳已踩迫力疑機件故障 據了解，有人受查時向同袍指出，表示目睹貨車減慢車速時已「踩迫力」，但最終仍發生意外，故此懷疑車輛機件故障肇禍。警方正循司機精神狀態、路面環境及車輛機件等多方向調查事故原因。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。本周日（4日）中午時分，一輛警察電單車沿東區走廊往銅鑼灣方向行駛，至鰂魚涌公園對開時，與一輛掛有「P牌」的私家車相撞，涉事交通警員腳部受傷需送院治理。

另外，上周四（1日）凌晨4時許，一輛警車沿薄扶林薄扶林道往香港仔方向行駛，當駛至近聖安多尼教堂對開，疑因天雨路滑失控，剷上路中分隔石壆後，撞毀一支交通燈柱及一個指示牌，繼而衝前約3米始告停下，涉事警車車頭嚴重損毀，車頭蓋撞至摺起，幸車上警員沒有受傷。