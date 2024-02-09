醫健：職場健康：全港首個「職安健創科博覽」立即登記 免費入場

近年創科發展蓬勃，在各行各業的應用範疇不斷擴大，而對職安健的發展亦變得日益重要。為讓各行業機構和市民大眾能親身體驗和了解職安健科技的發展和實際應用，職安局及勞工處聯合主辦的全港首個「職安健創科博覽」將於3月7及8日在灣仔香港會議展覽中心舉行，並邀得各大商會、科學園及數碼港等創科機構協辦這項職安健盛事。

博覽會雲集本地及海外五十多間創科機構參展，入場人士能近距離認識和體驗最新的職安健科技。同場特設研討會，創科界的領頭企業，包括阿里巴巴、商湯、微軟等代表，和多位海外職安領袖和精英將會和大家分享及交流職安健創科的經驗，提升香港的職安健水平。參加兩日的研討會共可獲得「香港安健認證計劃」下相關認可服務的11.5持續專業進修學分(CPD)！除了由創科機構研發的最新科技，是次博覽同時會展出「第一屆職安健創科大獎」的入圍項目。想一睹香港未來的「星之子」、「星之女」的創意發明，就記得入場了解一下！