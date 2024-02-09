2型糖尿發病首年減重10% 緩解機率高3倍

【本報訊】糖尿病患者一般需要持續用藥控制血糖，2型糖尿病一直被認為是一種不可逆轉的疾病，患者需要終身用藥控制血糖。然而，近年有臨床研究指出，2型糖尿病患者或可透過持續減重達到「糖尿病緩解」，即是血糖回復至正常水平，毋須再接受藥物治療。香港中文大學（中大）醫學院最新研究顯示，2型糖尿病患者在發病的首年內減重，有較大機會達至糖尿病緩解。

中大醫學院內分泌及糖尿科研究團隊分析了醫管局電子病歷系統中37,000個2型糖尿病新症數據，發現相對於病發後體重有所增加的2型糖尿病患者，若患者能在發病首年內成功減重最少10%，他們達到糖尿病緩解的機會率是前者的3倍，成功減重5%至10%的患者之糖尿病緩解機會率亦是增重患者的兩倍。此外，與仍要服藥的患者相比，達到糖尿病緩解的患者整體死亡風險減少三成。

中大：發生率仍相當低 研究首席研究員、中大醫學院內科及藥物治療學系教授陸安欣指，雖然研究證明糖尿病緩解是一件可以實現的事，但整體糖尿病緩解的發生率仍然相當低。英國一項臨床實驗「DiRECT」為2型糖尿病患者提供為期一年的體重管理干預措施，半數成功在沒有用降血糖藥的情況下將平均血糖指數HbA1c降至6.5%，達至糖尿病緩解。但在中大的研究中，只有6%的2型糖尿病新症在平均8年的隨訪期間成功達到糖尿病緩解，這相當於每年不到1%的比率。