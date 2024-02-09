廣華呼吸機甩喉靠害 肺結核病漢危殆

儀器發警告 醫護聽唔到 公立醫院又有嚴重醫療事故發生！廣華醫院外科負壓病房一名51歲患肺結核的男病人，因呼吸機喉管鬆脫一度失去意識，職員未能及時聽見警號，後來進入病房時發現病人無呼吸隨即進行急救，恢復心跳後病人被轉往深切治療部（ICU），目前情況危殆。廣華醫院行政總監鄧錦成昨日對事件表示難過，已聯絡家屬，另會成立獨立委員會調查。有病人組織坦言對事件感失望，認為醫管局應檢討機器警示的問題，「似乎只單靠機器警示，如果唔能夠發揮作用，就會令病人有生命危險。」

廣華醫院內科及老人科主管李家輝表示，該名病人於去年12月16日因敗血症、休克及氣促，加上肺功能出現衰竭被送入廣華醫院ICU，需使用呼吸機，經檢查後證實為肺結核病。至本周一（5日）情況有所好轉，病人被移送內科負壓病房進行隔離治療，雖然當時狀態清醒，但仍需使用呼吸機，醫護人員為其接駁喉管後有作檢查，為防止喉管鬆脫，亦為病人戴上肢體固定帶。

當日醫護人員曾進入病房檢查及記錄，但未發現異樣，惟至同日下午4時40分，職員返回病房發現連接病人的呼吸機喉管鬆脫，病人失去意識，隨即為其進行急救，病人其後恢復心跳，再度被轉往ICU治療。

中央監察儀器亦失去訊息 該院續指，初步懷疑病人曾有身體郁動導致喉管鬆脫，已聯絡儀器供應商檢查相關儀器，事發時儀器有正常警告聲響，惟因隔離病房有兩道門阻隔聲響，加上病床一旁的中央監察聯絡儀器亦失去訊息，令醫護未能及時察覺。院方指，相關監察系統在2021年已開始使用，並非搬入新醫院時才使用，醫護人員熟悉操作，往後會加強監察。至於事故會否令病人病情轉壞，院方未有正面回應，僅強調病人進入醫院時身體已很差，現時會全力幫助病人，希望日後會有大改善。

病人政策連線主席林志釉坦言對事故感失望，直言「醫療事故一宗都嫌多！」雖然現時未進行詳細調查，但醫管局去年亦曾發生事故令早產嬰兒去世，兩宗事故均是依賴儀器作警示，認為醫護人員若完全依賴機器的靈敏度，機器不發揮作用時，便會令病人有生命危險，促當局盡快找出解決辦法，「唔好好似我哋事後孔明咁幫佢（醫管局）諗建議」；又批評院方未有立即向公眾公布事故，做法不理想。