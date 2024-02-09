涉偷拍女子私密上網 入境主任拒認罪

【本報訊】一名入境事務主任被指於2021年在半山區單位偷拍一名女子，又疑兩度將該女子的私密影像發布網上。他否認一項窺淫及兩項發布源自窺淫的影像罪，案件昨於東區裁判法院開審。事主出庭作供稱「冇諗過喺屋企入面被人偷拍」，且感覺不安。

寓所檢獲望遠鏡

被告唐嘉麒（37歲）被控於2021年10月22日，在半山區西摩道一住宅某室暗中為了觀察或拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝Ｘ的私密部位，且不理會Ｘ是否同意被他拍攝；於2021年10月14日及22日，在香港發布Ｘ的影像，而該影像源自於干犯《刑事罪行條例》所訂罪行， 以及他知道或罔顧該影像源自干犯指明罪行，及不理會Ｘ是否同意該項發布。