禁錮大學生勒贖600萬 年幼被告判感化

【本報訊】9名當時年僅13至24歲的少年，涉嫌將一名大學男生非法禁錮在牛頭角一間酒店房，向該大學生及其父母勒索超過600萬元。該9人最終被捕，包括案中主腦等8人早前已就勒索、盜竊及非法禁錮罪，分別被判囚及進入教導所等。餘下一名現年18歲的被告，經提取相關報告後，昨被區院法官林偉權判處12個月感化令。

林官指被告面對嚴重控罪，應判處監禁，但考慮到他在案發時不足15歲，且已改過給予機會。法官又指被告已浪費了數年人生，望他珍惜機會，好好補償社會及家人。

另8同黨已被判刑 昨接受判刑的被告為現年18歲的吳姓男生，他早前承認非法禁錮及勒索罪，並出庭指證案中主腦被告楊子潁（25歲，女）及葉文軒（25歲）。該兩人最終被裁定勒索等罪罪成，分別被判監4年半及5年，法官亦批評兩人出於貪心才引發期後的事件。餘下6名被告，同樣曾出庭指證兩主腦的黃希朗（27歲），被判監28個月4星期、陳霖楓（21歲）及19歲男生則承認非法禁錮罪被判囚26及28個月；餘下3名被告則承認非法禁錮等罪，分別被判12個月感化及判入教導所。案件編號：DCCC 706/2021，DCCC 417/2022