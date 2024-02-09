急症室推特別退款 紓新春求診高峰
【本報訊】新春假期適逢寒流襲港，醫院管理局估計大年初三至初四（12至13日）是急症室的求診高峰期，求診人次料在假期後仍有一段時間維持高位，故今日起至年初九（9日至18日），到急症室求診的人士可享特別退款安排，非緊急病人於登記後24小時內，可申請退回180元的掛號費，院方會在一個月內退還款項，方便上述病人可在掛號後彈性選擇其他求診方法。醫管局總行政經理李立業強調，措施旨在便民，並非鼓勵病情反覆的病人轉往他處求診。
大年初一至四加開普通科門診
另外，大年初一至初四（10日至13日）期間，醫管局會加開普通科門診診所，由14間增至18間，診症名額亦會逐步增至8,000個，較以往平均增加25%，以減輕急症室壓力。至於新增的診症名額如何分配，九龍中醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管李艷珠稱，暫未有數據提供，但大年初三至初四將有較多名額。
在社區支援方面， 醫管局將加強對安老院舍的外展服務支援，並視乎情況提供遙距醫療服務。同時，18區中醫診所將加開政府資助門診服務，大年初二至初四期間，提供約1,800個服務籌額。李立業又提醒，天氣轉冷，病毒較活躍，呼籲長者及兒童等高風險群組及早接種疫苗。
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