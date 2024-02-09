急症室推特別退款 紓新春求診高峰

【本報訊】新春假期適逢寒流襲港，醫院管理局估計大年初三至初四（12至13日）是急症室的求診高峰期，求診人次料在假期後仍有一段時間維持高位，故今日起至年初九（9日至18日），到急症室求診的人士可享特別退款安排，非緊急病人於登記後24小時內，可申請退回180元的掛號費，院方會在一個月內退還款項，方便上述病人可在掛號後彈性選擇其他求診方法。醫管局總行政經理李立業強調，措施旨在便民，並非鼓勵病情反覆的病人轉往他處求診。