球王日本表現生猛 專家：反映傷勢非重

【本報訊】香港大球場日前上演國際邁亞密對陣香港隊的表演賽，但包括球王美斯在內多名球星缺陣，只在球場邊齋坐，引發連串風波，至今未息。國際邁亞密前日到訪日本進行表演賽，美斯以後備登場共上陣30分鐘，令香港球迷更失落。

文化體育及旅遊局回應指，美斯在本港未有上陣，教練解釋是因傷不能出賽，但3日後美斯在日本卻活躍自如上陣出賽，並在球場上作了不短時間的激烈運動，香港市民都有着不少疑問，政府希望主辦方及球隊，能向香港市民作合理解釋以解答他們的疑問。

議員倡禁美斯來港 浸大體育、運動及健康學系教授劉永松昨在電台節目表示，美斯在日本的表現，能夠做到高強度、高速轉向、傳球、射球等動作，反映傷勢沒有大礙。如果美斯在香港的時候完全不能上陣，連輕微的轉向、運球及傳球都做不到，理應屬於較嚴重的創傷，要在3至4日內完全康復至做出高水平動作，幾乎是不可能。

行政會議召集人、議員葉劉淑儀昨晚在社交平台發文，批評美斯的謊言和虛偽令人厭惡，港人憎恨美斯、國際邁亞密及幕後黑手有計算地冷待香港，認為以後不應讓美斯再來港。議員陳沛良亦表示，對比在日本比賽，美斯在香港諸多「不尋常」、「不合作」的行為，令人無法接受，認為主辦方有必要承擔責任，包括積極回應球迷訴求。議員田北辰則表示，市民不希望成為第二次「水魚」、「被人劏多次」，若美斯及蘇亞雷斯再次到香港，建議參考置業做法，全場收入當作按金押在中立機構，主辦單位押上球隊出場費，若未能至少上場45分鐘就沒收，回饋入場觀眾。

另有議員形容，美斯是在香港球迷傷口上撒鹽，強調絕對不能「算數」，會繼續跟進事件。議員尚海龍則形容今次事件是政府、M品牌、主辦方、球會和觀眾「五方皆輸」，政府日後應加強把關，小心檢視合約的細節條款，並派官員提早介入談判過程。