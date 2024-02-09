美斯缺陣 球迷問罪 議員促一周內回水

消委會接逾千投訴 海關收近230舉報 美職聯球隊國際邁亞密訪港變成「美斯缺陣」鬧劇，一眾球迷不甘被當「水魚」，近日紛紛透過各種方法索償。有議員向球賽主辦機構Tatler Asia「嚴正發出最後通知」，要求一周內退款，否則將正式啟動入稟程序，訴諸法律。香港消費者委員會截至昨午5時，共收到逾千市民投訴，海關亦收到228宗舉報，已安排專責隊伍跟進。有球迷則拍片怒剪美斯球衣，表明以後不會再為他花一分一毫。

議員鄧家彪昨日到位於西九龍法院大樓B座的小額錢債審裁處門外，向球賽主辦機構Tatler Asia發出公開信，他指，Tatler Asia宣傳有誤導成分，種種宣傳手法都讓消費者及球迷認為美斯會親自下場表演，最終卻沒此安排，實有違《商品說明條例》中「作出虛假說明」之嫌。另外，在2月7日國際邁亞密於日本的表演賽中，球員蘇亞雷斯以正選身份登場，而美斯亦以後備入替上陣，該兩名球星在賽場上的表現絕不像受傷或無法上陣。

質疑宣傳涉違商品例 公開信續指，這些證據都令人懷疑公司與球隊之間的協議，是否存在容許美斯無條件和毋須交代，便可以「不出場、不作賽」，鄧斥事件貨不對辦，公司在記者會中不回答記者提問的做法，更令人咋舌。

球迷的怒氣連日升溫，截至昨午5時，消委會接獲投訴已突破千宗，共有1,178，當中有944宗屬本地消費者投訴，234宗屬旅客投訴，涉及金額合共接近814萬元，平均每宗個案所涉及的金額約為6,913元，最高一宗近8.3萬元。海關則截至昨日，接獲最少228宗相關舉報，已安排專責隊伍跟進，就每宗個案作評估。海關表示，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

另外，當日專程撲飛入場的球迷林先生即日已怒喊回水，待美斯7日在日本忽然「傷愈」、落場大顯神威30分鐘後，他與其他球迷一樣更感心傷透，林專門拍片不滿美斯欺場行為，稱過去曾花十多萬元赴中東看世界盃兼捧美斯場，平時亦會收集美斯波衫，但「以後不會再花一分一毫在（他）身上。」隨後他怒剪美斯波衫。