沙田大埔行人隧道 擬裝水浸警報

【本報訊】香港去年經歷500年一遇的世紀暴雨，為加強應對極端天氣對公共道路的影響，路政署今年至明年會分階段為沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的部分行人隧道，安裝水浸警告系統。當行人隧道內水位超過預設高度時，設置的燈箱會顯示警告訊息，提示行人切勿進入。另外，路政署亦正與機電工程署研究在低窪較高水浸風險的行人隧道，加設閉路電視系統，向緊急控制中心提供行人隧道內的即時資訊。

亮燈提示勿進入 而於去年9月超強颱風蘇拉襲港及黑色暴雨期間，石澳道和耀興道受到嚴重破壞。石澳道因山泥傾瀉而導致路陷，路政署已聯同土力工程處為石澳道全面恢復兩線行車制訂方案，包括在路邊加裝31支迷你樁鞏固斜坡，減少臨時斜坡傾斜度等，以提高安全性，預計可於2024年2月下旬重開兩線行車。

至於耀興道因天然山坡出現倒塌，令大量泥石塌下，首階段清理工作已於去年12月完成。現正進行第二階段工作，包括把坡面上的碎石移除，然後用噴漿混凝土穩定山坡上的餘下泥石等。餘下第3階段會交由土力工程處再進行其他長遠防治山泥傾瀉工程，目標於3月開通耀興道一條臨時行車線，以及可在第二季重開耀興道所有行車線。

另外路政署亦已根據研究報告建議，完成檢討轄下主要公共道路、行車隧道等75個重要道路基礎設施抵禦水浸威脅的能力，並正就相關措施，進行技術評估及擬定執行計劃，預計於今年第二季完成，而落實有關措施的工程預計於明年起陸續開展。