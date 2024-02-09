深圳灣今起一連5日24小時通關

【本報訊】過年期間部分口岸延長通關時間，如深圳灣口岸今日起至年初四（13日）會24小時通關，因應新服務，新大嶼山巴士會增設特別通宵路線NB2，來往元朗天水圍至深圳灣口岸；城巴增設NB3線，來往屯門至深圳灣口岸。跨境巴士服務營辦商亦會於年初一至年初五（10日至14日）的凌晨時段，在市區站點包括太子、油麻地及灣仔，加開行經深圳灣口岸的通宵跨境巴士服務。

羅湖口岸今及年初二延長清關 至於羅湖口岸今日及年初二（11日）會延長清關至凌晨2時，港鐵東鐵綫也會相應延長服務時間，金鐘站往羅湖的尾班車，會延至凌晨12時56分開出；而羅湖往金鐘站的尾班車，延至凌晨2時30分開出。年初二晚上，港鐵其他本地鐵路線將維持正常服務時間。落馬洲支線管制站如常關閉，東鐵綫往返落馬洲站將不設延長服務。

落馬洲管制站則在農曆新年假期間維持24小時運作，當局指，來往市區及皇崗口岸的短途跨境巴士路線及皇巴會加強服務。另外，年初一至初五每日凌晨12時至上午6時30分，落馬洲／皇崗口岸只容許持有該口岸許可證的跨境私家車行走。