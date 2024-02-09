落馬洲深圳灣口岸 新春推特別交通安排

【本報訊】因應政府早前宣布在今日年三十至年初四（13日）期間實施特別通關安排，落馬洲及深圳灣邊境管制站在有關日子實施特別交通安排，以便市民及旅客過關。

落馬洲邊境管制站將分3階段實施特別交通安排，第一階段所有車輛將沿用現有行車路線進入管制站；第二階段，對跨境私家車及貨車的交通安排維持不變，即分別繼續沿客車通道經新田交匯處或貨車通道進入管制站；包括跨境巴士、專線小巴及的士的公共運輸車輛須改用新田公路東行線或粉嶺公路西行線的貨車通道，然後經新深路進入貨車等候區；落馬洲－皇崗過境穿梭巴士駛離落馬洲公共運輸交匯處並進入青山公路後，須按指示右轉入新深路貨車通道，然後進入貨車等候區；及在貨車等候區的車輛須按指示進一步前往所屬落客區。而第三階段，除第二階段已實施的交通安排外，跨境私家車須按指示進入預設等候區；及在預設等候區的車輛須按指示再前往旅檢區進行離境手續。

中港牌私家車可通宵過關 至於深圳灣邊境管制站則會分兩階段實施，第一階段所有車輛將沿用現有行車路線進入管制站；第二階段對貨車的交通安排維持不變，即繼續沿貨車通道進入貨車等候區後前往清關；對公共運輸車輛，包括跨境巴士、專營巴士、專線小巴及的士的交通安排維持不變，即繼續沿客車通道進入管制站；及跨境私家車須沿深圳灣公路大橋靠左行駛，然後沿貨車通道進入一個預設的私家車等候區排隊，並等候進一步指示駛往旅檢區進行離境手續。

另外，廣東深圳市人民政府口岸辦公室周二（6日）發布農曆新年陸路口岸兩地牌私家車通關的最新公告，今日至下周二（13日）通宵時間可使用皇崗口岸和深圳灣口岸通關；期間皇崗口岸、深圳灣口岸和深圳機場口岸均24小時開放。深圳邊檢總站預測，深圳各口岸周六至下周六（10至17日）將迎來出入境客流高峰，日均出入境料達70萬人次，客流峰值或突破80萬人次。