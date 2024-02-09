新春金多寶開售 頭獎可獨得1.18億

【本報訊】新年發大財，六合彩新春金多寶將於下周三（14日）的情人節當日舉行攪珠，該期攪珠將有8,500萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達1.18億元。而金多寶昨晚起發售，過去新春金多寶攪出最多次數的幸運號碼為29，共攪出10次。

情人節晚攪珠 金多寶在昨晚攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日（14日）晚上9時15分。而攪珠將於下周三晚上9時30分舉行。按馬會統計數據，新春自1986年以來，至今共舉行過36次，當中「29」號共攪出過10次，次數最多；其次是「3」及「11」號，被攪出9次；而「5」、「19」、「37」及「43」號亦出現過8次，這些號碼可稱為「幸運號碼」。

至於近10次新春金多寶，有11位幸運兒以複式中頭獎。市民如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部分注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若一個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得一個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎（以每注$5「部分注項單位」購票者，將獲公布每注獎金二分之一的金額）。為預留更多時間讓市民購買彩票，原定本周六（10日）的攪珠將不會舉行。