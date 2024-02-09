控方展示黎智英圖片 孖李柱銘佩洛西會面

《蘋果》特刊出版 寫有血債票償字眼 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、前蘋果副社長陳沛敏續以從犯證人身份作供。陳沛敏指，《蘋果日報》在2019年9月曾出版特刊，並寫着「血債票償」字眼，一度賣斷市，之後決定加印及印成英文版。控方亦呈上《蘋果》報道，談及黎智英曾訪美，聯同李柱銘，與前美國國會眾議院議長佩洛西會面。

控方昨先展示《蘋果日報》在2019年9月出版、名為《2019自由之夏》的刊物。陳指，由於推出後很多人買，讀者要求加印，故《蘋果》在一星期後再版，並於10月9日出英文版。刊物封面寫有「反送中」、「警暴」等字眼，最後一頁寫着「血債票償」、「1124」，英文版另列明，部分收益會捐贈「612人道基金」。陳確認，2019年區選是在11月24日進行，刊物內刊有「抗爭日程大事記」，列出6月9日至9月16日所發生的事件，包括7月14日沙田新城市廣場的事件。陳承認，該事件中有執法人員受傷；陳又指出，記得張劍虹應黎智英要求，為「反送中」黃底黑字直幡寫毛筆字。

控方之後展示2019年10月，一則由黎智英向陳沛敏發送的訊息。黎稱「因我今期沒時間寫稿，你是否可以用訪問形式，問我10條左右香港現時情況和華盛頓游說之旅問題，我解答為專欄文章？」陳當時回答「我度度」。

陳沛敏按黎指示設計訪問 陳沛敏昨在庭上解釋，上述提到的「寫稿」，相信是黎智英為專欄〈成敗樂一笑〉寫文。她有按黎的指示設計問題，包括「示威暴力升級，美國政界對香港抗爭看法有轉變嗎？」「《香港人權與民主法案》通過後，是否真的可以制裁黑警、葉劉、何君堯？」最後黎智英寫成題為「美國人想對我們說的話」的文章。

控方另展示多張圖片，顯示黎智英在2019年10月，到美國與李柱銘、前美國國會眾議院議長佩洛西會面；黎又跟陳方安生、郭榮鏗、莫乃光及時任美國參議員克魯茲合照。《蘋果》另報道，克魯茲曾訪港。庭上亦展示訊息，顯示黎智英轉發英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯所寫的公開信給陳沛敏，信中提及縱然或感絕望，最好還是站於道德高地。陳昨指出，黎智英曾在外媒多次談及道德高地一詞，她說《蘋果》只刊登部分信件內容。

之後，控方呈上兩篇《蘋果》頭版報道舉證，包括2020年1月1日，題為「踏入2020年市民高呼 光復香港」；以及翌日，標題是「香港人戰鬥！」兩日頭版的一側均寫有「再送逆權月曆」。陳確認，2019年除夕香港有示威，「香港人戰鬥」是示威者喊的口號，示威者欲爭取五大訴求。另外陳指出，「飯盒會」是黎智英要求進行，相關參與者會加入名為「港蘋報紙對話」的群組。2020年1月，張劍虹曾在「飯盒會」會議重點記錄中說，「周末論壇版可嘗試找端、立場、眾的一些好的作者撰稿」。

駐港公署斥美前領事放厥詞 針對美國4位前駐港總領事早前發表一份涉港及壹傳媒黎智英的聯合聲明，獲美國駐港澳總領事館轉發，外交部駐港公署發言人周四（8日）表示強烈不滿及堅決反對，並敦促美方切實尊重法治精神，立即停止干預破壞香港司法，立即停止干預中國內政。發言人指，《基本法》及《港區國安法》明確保障香港市民依法享有廣泛權利自由，包括言論及新聞自由，不過權利自由不是違法犯罪「擋箭牌」。發言人重申，黎智英是反中亂港事件策劃者及煽動者，是外部反華勢力「代理人」，也是香港亂局幕後推手。對黎智英依法審判事關國家安全及法律尊嚴，並非少數外部勢力所粉飾的「言論和新聞自由」問題。發言人另指，黎智英案已進入司法程序，任何外部勢力無權對案件說三道四。

特區政府發言人亦斥責有關言論：「任何國家、組織或個人企圖利用政治力量、媒體或任何其他手段干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人不能獲得應有的公平審訊，都是破壞香港特區的法治的行為，應受譴責。」案件編號：HCCC 51/2022

陳沛敏證供重點表