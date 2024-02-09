23假難民非法送外賣就逮

【本報訊】去年8月起，執法部門留意到非華裔非法入境者有上升趨勢，被捕人士主要為孟加拉、巴基斯坦及印度籍，他們首先在原居地取得中國簽證，循合法途徑進入內地，再以水路方式於廣東省沿海地區偷渡來港。

平台監管漏洞 售帳戶供使用 為此，本港執法部門派出喬裝探員，滲入非華裔人士的社群收集情報，從中尋獲部分非法入境者的匿藏黑點，以及一些聘用非法勞工的地方。另外，喬裝探員查出有人利用外賣平台的監管漏洞，試圖把帳戶售予持有「行街紙」的非華裔人士使用，變相鼓勵他們非法從外賣工作取酬。

至本月3日至6日，執法部門聯同入境處在全港各區展開行動，共拘捕53男16女（21歲至79歲），涉嫌「串謀詐騙」、「禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「協助及教唆禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「非法入境」、「聘用非法勞工」、「違反逗留條件」及「行使虛假文書」等罪。

被捕人士中，有38男4女涉及非法送外賣工作，其中23人為假難民，部分被捕人士已被落案起訴。同時，執法人員到相關外賣平台搜證，檢取一批文件作進一步調查。此外，個別外賣員在送外賣時使用非法電動可移動工具，今次行動亦發現該類情況並檢獲4部電動單車。