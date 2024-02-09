自助機服務提升 便利市民辦證

【本報訊】入境處將軍澳新總部今年6月11日啟用，期間將設置全新的「申請個人證件服務站」及「領取個人證件服務站」等自助機，進一步運用科技增加處理身份證申請能力，集申請身份證及香港特區護照功能於一身。入境處表示，市民昨日起可登入網站或透過入境處流動應用程式，預約於將軍澳人事登記辦事處辦證。

一站式同時申請身份證及特區護照 現時的「申請證件服務站」供市民遞交香港特區護照申請，而全新推出的「申請個人證件服務站」，將集申請身份證及香港特區護照功能於一身。合資格人士可在換領身份證時，以全自助形式遞交其申請，更可以「一站式」同時遞交香港特區護照的申請。

領取證件方面，市民可以全自助形式利用全新推出的「領取個人證件服務站」領取身份證和香港特區護照。未來，入境處將持續優化市民使用相關服務的體驗，務求讓他們在辦公時間以外也能使用自助服務站申請或領取證件。

將軍澳新總部6‧11投運 已可預約 入境處總部將會於3月起陸續由灣仔搬遷至將軍澳，並將由今年6月11日起為市民提供公共服務。新總部會新增婚姻登記及出生登記服務。「人事登記處─觀塘辦事處」亦會於啟用當日遷往新總部，並命名為「人事登記處─將軍澳辦事處」，市民昨日開始可登入網站（www.gov.hk/icbooking）或透過入境處流動應用程式，預約由6月11日起於將軍澳辦事處辦理身份證申請。

至於觀塘辦事處的最後工作日為6月8日，有關觀塘辦事處搬遷後的領證安排，入境處會容後適時公布。而位於觀塘偉業街宏利金融中心2樓1號舖位及宏利金融中心A座3樓1B號舖位的觀塘（臨時）辦事處則會繼續在原址提供服務，服務時間及範疇維持不變。