入境處效率大增 去年遣返1786假難民

假難民禍港擾民，影響治安，入境處處長郭俊峯昨日在工作回顧記者會上表示，該處去年遣送1,786名免遣返聲請人士離港，較2022年升63%，遠超去年施政報告訂下每年至少1,200人目標，至今有15,200名不確立的免遣返聲請者留港。入境處未來會加強審核聲請及羈留聲請人，並加大力度打擊聘用非法勞工，令有關人士不能留港打黑工。

入境處去年共遣送了1,786名免遣返聲請人士離港，當中包括215名根據更新遣送政策被遣送的人士；入境處亦於上年8月，與越南出入境管理局簽署合作備忘錄，就核實和遣返越南籍非法入境者進一步加強合作。入境處另透過優化審核程序及靈活調配人手，以加快審核免遣返聲請個案，其中已就超過1,400宗免遣返聲請作出決定，尚待審核的聲請有850宗。至於有關上訴數字，處方表示，截至去年底，約有1,050名聲請人提出的上訴，尚待酷刑聲請上訴委員會/免遣返聲請呈請辦事處作出決定。

逾1.7萬次反黑工 拘近3500人 執法方面，入境處去年共進行超過1.7萬次反非法勞工行動，當中包括針對打擊屬非華裔非法入境者、或免遣返聲請人的非法勞工及其僱主，全年共拘捕了2,924名非法勞工及502名本地僱主。該處去年亦搗破了兩個假結婚犯罪集團，共拘捕3名犯罪集團主腦，連同該3名犯罪集團的主腦，共30名人士因涉及假結婚案件而被定罪，分別被判監禁9至36個月不等。而反恐偵查及打擊行使偽造證件方面，入境處在各出入境管制站共進行13,370次巡查行動，截查人次20,811，並進行了28,137次打擊偽證行動，共截查了23,464名旅客。

至於在打擊非華裔人士偷渡上，該處於去年11月進行了兩次粵港聯合執法行動，成功透過跨境聯合執法，在粵港兩地合共拘捕了超過200人，亦有約20名蛇頭被捕。處方又指，在各執法單位持續努力下，去年12月截獲的非華裔非法入境者，已較同年10月的高峰期減少約74%。