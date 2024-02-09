東呼即應：執法者須守道 治安始能保

【本報訊】過去一年本港罪案不斷，斬人、搶劫案頻生，全年罪案逾9萬宗，按年增近30%，其中詐騙案大增逾40%。本港繼被諷「國際大刀會」後，又淪為詐騙之都。兔年本港治安獲黃大仙賜予中吉籤「王羲之賞菊」，暗示港府過去一年未有積極解決治安問題，龍年則改賜第63籤「顏回守道」，玄學家解釋，籤文預示來年環境相對平靜，雖然經濟不景，但罪案應有望減少。

「顏回守道」的籤文是「陋巷簞瓢不足愁，傍人見此甚為憂，不知樂道忘貧之，亞聖芳名萬古留」。《黃大仙靈籤正解》指，顏回是孔子弟子，天資聰睿，他不遷怒、不貳過，吃清茶淡飯、住在陋巷，旁人看見他的環境均替他擔憂，但是他卻無憂無慮，最終名流千古。

詐騙之都 臭名遠播 當局早前公布，去年全年錄得90,276宗罪案，按年升28.9%，當中詐騙案飆升43%，治安令人憂慮。不過，玄學家吳奇雲指，籤文預示來年社會環境相對較平靜，大家均比較安分守己，不大會因為求財、利益而鋌而走險，以身試法，正如顏回安貧樂道。

他稱，雖然來年預料經濟仍然低迷，但罪案應會減少，治安情況應會轉趨平和。