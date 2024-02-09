東呼即應：養肥假難民種禍 掃除毒瘤勿再拖

如蟻群續湧至 退公約莫遲疑 假難民毒瘤禍害本港多年，去年底更有至少13波南亞人蛇於本港離岸搶灘登島，但港府仍為履行聯合國《禁止酷刑公約》，12個年度狂燒110億元公帑養假難民。黃大仙為龍年假難民問題賜予中平籤，警醒當局加快處理問題，當機立斷除毒瘤。玄學家指，籤文提到螞蟻聯群而出，正如假難民空群攻港，惟有當局改變現今政策，才有望杜絕假難民禍港，否則本港財政盈餘再多，最終亦會被「蟻多摟死象」。

第27籤「蟻子知時」的籤文是「天晴粉蝶翻衣曬，又看庭前蟻陣排，隊伍整齊趨或退，時開時合思何佳」。由管理黃大仙祠的嗇色園董事負責編撰的《黃大仙靈籤正解》，該籤同一籤文配以另一古代典故「越王復國」，春秋時代吳越兩國是世仇，越國被吳國所敗後，越王勾踐臥薪嘗膽，不忘戰敗恥辱，國家上下一心，休養生息12年，最終一舉殲滅吳國。書中指，做大事者須知機、順時勢，籤文用蝴蝶及螞蟻道出知機順時的重要性，天晴時粉蝶晾曬翅膀，暴雨將至時螞蟻群則做好準備。

玄學家吳奇雲指，籤文提到螞蟻列陣，而螞蟻特性是列陣但不知進退，反映處理假難民問題的人或部門不知如何處理，「一個拖字」，有問題出現才處理，來年不會有大作為，籤文預示問題來年仍然持續。

作奸犯科 12年燒110億公帑 事實上，《禁止酷刑公約》自1992年起適用於香港，多年來已不合時宜。吳奇雲指，螞蟻知機順時，於天熱時繁殖率較高，就如假難民深諳當局政策，若政策不改，問題會依舊，重點是港府對策會否有改變，如果有改變才可杜絕假難民來港。

假難民在港作奸犯科，甚至淪為黑幫打手，實為本港治安一大毒瘤，去年10月底至11月底，執法部門更截獲13波非華裔人士犯境，先後於西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩、橫瀾島、蒲台島、石鼓洲、大嶼山二澳、分流、石門甲道、清水灣、雞翼角島及鶴咀，累計拘捕135名偷渡客，大多數為巴基斯坦籍、孟加拉籍及印度籍，另有部分為越南籍和尼日利亞籍。翻查資料，當局2023/24年度預算花費14億元在假難民身上，比上一個年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%，12個年度共白白花費高達110億元。