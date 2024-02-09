東呼即應：公冶長受劫 謹言慎行免招罪孽

第77籤「公冶長受劫」的籤文是「鳥語能通公冶長，南山得箇虎抬羊，其身雖在於縲絏，到底非關自己殃」。《黃大仙靈籤正解》指，公冶長是孔子的弟子，有崇高的品格，傳說能解鳥語，有一天有鳥飛來告知他南山有虎拖羊，他前往趕走老虎，把羊肉和角帶返家，把腸臟留給飛鳥。失羊的人尋羊蹤，來到公冶長家中發現羊角，於是報官，公冶長解釋，但魯君不信他聽懂鳥語。飛鳥在獄中對公冶長說出齊兵攻打魯國的消息，公冶長告知魯君，後者查證後發現屬實，因此證明公冶長懂鳥語，得還自己清白，並因其消息退敵有功而獲封賞。