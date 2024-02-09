東呼即應：藍袍換錦衣 高空工作意外不止

【本報訊】去年本港發生25宗建造業致命意外，造成26人死亡，雖然當局修改《職安健條例》大幅提高罰則，但工業意外仍不絕如縷。仙師就本港龍年工業安全賜予上上籤「倫文叙高中」，但玄學家指出，並非每件事求得上上籤就是好，今次籤文提到多人夾道歡迎送花，對應工業安全意境不好，代表有傷亡，特別是高空工作。

第73籤「倫文叙高中」的籤文是「夾道花香襯馬蹄，藍袍改換錦衣歸，滿街紅粉皆爭羨，翹首芳名雁塔題」。《黃大仙靈籤正解》指，此籤同一籤文配以另一古人「孫霖」，他是明朝進士，後來考得狀元，得意還鄉。籤詩指昔日身穿布衣的孫霖，如今穿上錦袍，騎着駿馬，接受夾道的歡迎，兩旁打扮得花枝招展的女士，都傾慕這位在雁塔題名的狀元，是一支春風得意、衣錦還鄉的上上籤。

穿戴防護措施 減少傷亡 不過，玄學家吳奇雲指出，雖然此籤是上上籤，但籤文描述夾道送花歡迎、更換衣服的情景，而工人普遍俗稱為「藍領」，「藍袍改換錦衣歸」意味工人有意外送院，要更換衣服，對應求問工業安全則意境不佳。他續指，籤文講述高中狀元、雁塔題名的故事，預示來年高空工作易生意外，高空工作者要加倍留心，做足安全措施，例如穿足防護衣、扣好安全帶等。