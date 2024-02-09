東呼即應：金木交戰見血傷 駕乘交通小心為上

魯班訓門徒 勿過度伐木

第3籤「魯班伐木」的籤文是「牛山之木皆常美，獨惜斧工盡伐他，大器大材無足用，規矩不準怎為槎」。《黃大仙靈籤正解》指，此典故出自《魯班經》，魯班年少時入終南山，跟仙師玄文正學藝，盡得真傳，發明瞭鋸、刨、鑽、曲尺等工具，被尊崇為木匠及建築行業的祖師爺，亦為多個行業的守護神。籤詩講述魯班訓令門徒，切勿亂砍伐木材，因過度伐林會把林木茂盛的牛山變成荒山。