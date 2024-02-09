東呼即應：虛幣騙案氾濫 投資者趕快走難

【本報訊】虛擬資產愈來愈普及，不少人透過相關投資賺到「人生第一桶金」。不過，去年本港爆出JPEX等虛擬資產交易平台詐騙案，令無數人半生積蓄化為烏有。黃大仙就本港虛幣發展前景賜予中平籤「曹操走難」。玄學家表示，仙師警醒投資者趕快「走難」，奸雄一心拿下赤壁，卻遇諸葛亮草船借箭又借東風，到頭來一場空，切記貪字終變貧。

市場充滿虛假 便宜莫貪 第33籤「曹操走難」為中平籤，籤詩「曹操雖有深謀計，智慧難暪諸葛侯，試看東風都可借，更能流馬木成牛」。漢末天下分為魏、蜀、吳三國。魏國軍事力量最強，曹操督師南下征討吳國。吳國便聯蜀國對抗。籤詩讚揚蜀國軍師的諸葛亮功績，在赤壁之戰用大火破曹操的連環船，又發明「木牛流馬」的運輸工具補給糧草，最終戰勝曹操。

玄學家吳奇雲指出，投資要趕快「走難」，不再投資虛擬資產，否則只會如曹操一樣，以為會贏錢，但最終被圍攻而敗走。吳續指，「流馬木成牛」象徵整個虛擬資產市場充滿虛假，容易有騙徒借虛擬貨幣借走投資者的金錢，投資者應該用智慧來處理手上的虛擬資產。

他又說今年料仍有很多相關騙案「有排煩」。《黃大仙靈籤正解》亦說，今年須注意相關的突發事件，須「智取」處理。

港府最新透露，去年共接獲2,636宗涉及虛擬資產平台JPEX的報案，涉及金額16億元，目前已經接觸2,300名受害人，約三分之一已錄取口供，並且拘捕69人，凍結資產總值約兩億元。但是JPEX虛擬資產交易平台案件複雜，涉及受害人眾多，當局未來會看資金流向，搜集足夠證據跟進。