東呼即應：樓股市繼續頹 宜安貧樂道應對

【本報訊】經濟去年「弱過藥煲」，股、樓雙殺，至今未見轉機，今年港人能否守得雲開見月明？黃大仙就龍年樓市、股市賜下中平籤「孔夫子守道」。玄學家表示，孔子身處的春秋時代環境混亂，而他亦安貧樂道，暗示樓市、股市將繼續衰，大家只能改變心態應對困境。另外，孔子視不義之財如浮雲，意指來年難以再透過手段賺錢。

第76籤「孔夫子守道」的籤詩為「人能樂道自修身，疏水曲肱豈厭貧，不義而富且貴者，我心都是作浮雲」。《黃大仙靈籤正解》指，此籤描述古人孔子樂道安貧修身之首，要做到貧賤不能移，威武不能屈，孔子知貧亦槳，視不義之財為浮雲。

玄學家吳奇雲表示，此籤字面上勸大眾不要貪心，股樓的情況只會維持現狀，任何幻想市況回升是「無乜可能」。他指，孔子身處的春秋時代，社會環境混亂，套入樓市、股市，適逢外圍多戰爭，本港均受影響，因此趨勢只會向下。他又指，孔子只是讀書人，生活較貧困，因此大眾要有「跌咗而唔好理」視一切為浮雲的心態應對。

不擇手段求財 終成浮雲 吳續指，籤文亦提醒即使不擇手段求財，最終亦只是浮雲，對實況不會有幫助，又說看不到港人住屋問題會有改善，因為孔子樂道安貧，現時環境難有改變，惟有調節自身心態，寄望來年會更好。《黃大仙靈籤正解》亦說此籤提醒人人宜安分守己，反而可繼續讀書進修。