東呼即應：大仙警示 魅力不如前 港衰多19年

蘇武牧羊缺草 龍年仍難復甦 本港全面通關已逾一年，惟經濟復甦乏力，訪港旅客人數徘徊低位，港人蜂擁北上消費，甚至連金融業亦疑似面臨崩盤，「國際金融中心遺址」之說不脛而走。本港正值內外交困，甲辰龍年將至，東方傳媒機構按傳統擇吉日赴黃大仙祠為香港來年運程求籤，獲仙師賜予中平籤「蘇武牧羊」，反映本港吸引力已大不如前，外資、旅客，甚至港人等羊兒「唔夠草食」，只好四散他方。籤文更暗示本港運勢有排衰，可能「衰足19年」。仙師另就港府來年施政表現賜予下下籤，點明一眾高官與市民離心離德，促使移民潮不止。

仙師就龍年本港整體運程所賜的第32籤「蘇武牧羊」為中平籤，籤詩「十九年前海上辛，節旄彫敗逐沙塵，餐毛嚼雪誰憐我，惟有羊兒作伴群」。參考由管理黃大仙祠的嗇色園董事撰寫的《黃大仙靈籤正解》，此籤古人蘇武被漢武帝派遣出使匈奴，卻被番王單于拘留及威逼利誘，要他變節投降。但蘇武不屈，則被放逐北海牧羊。胡地生活艱苦，他靠飲雪水、吃田鼠來過活，直至19年後，漢帝才成功救他回國。

北上食玩買 本地市道勢危 玄學家吳奇雲拆解籤詩指，羊象徵港人，羊群放在北海牧羊，意指港人今年繼續「四散」，四出外遊，較少留在本地消費，而籤詩具體指出羊群到「北海」放牧吃草，套進本港的情況，即是港人會羊群式北上，到內地吃喝玩樂，但放羊一般不會去太遠，料集中在亞太地區，因為羊群也要回家。

營養不足 支柱產業難支撐 吳續指，羊群到四周吃草，皆因單一地方的草不足夠，而本港的「草」包括金融業、旅遊業等支柱產業，顯示本港的吸引力已大不如前「營養不足」，令港人被外邊地方吸引前往，亦沒有旅客或商人來港。他又引述《漢書》，匈奴人要求蘇武牧羊時，要令公羊產奶才可獲釋，「但公羊點會有奶呢？」所以籤文暗示，本港即使已經全面開關，但要經濟短期內復甦，幾乎是「不可能的任務」。他相信本港需要多年時間才能再創高峰。不過，籤書典故指出，蘇武等待19年才能回國，或許暗示本港需要19年才能全面復原。

問施政得下下籤 港人棄城 本港運程與港府施政息息相關，仙師就龍年港府施政賜予第22籤「他鄉作客」，屬下下籤。籤詩「秋水伊人各一方，天南地北恨偏長，相思詩問憑誰寄，不盡淒涼幾斷腸」。據《黃大仙靈籤正解》，該籤配以另一古人典故「陳妙嫦思春」，古人摺子戲主角陳妙嫦出家為尼姑後，凡心未了，對借住其庵堂的書生產生好感，但又羞於啟齒。書生只顧讀書，不以為意。直到書生上京赴考，陳妙嫦才決定向傾慕對象盡訴柔腸，可惜她趕到渡頭時船已開走，暗戀無疾而終。

吳奇雲指，此籤應從籤詩所呈現的畫面來解讀，意指社會出現很多離愁別緒的情況，思念海外的親友，及到他鄉作客，即是移民潮今年內不會停止，「有人留低，有人離開」。他提到，問及施政表現而出現離愁的籤，顯示港人移民潮皆因港府施政差，官員與大眾的思維不同，就像「電台AM頻道不同FM頻道」，令人離心離德，舉例指垃圾徵費等政策解說不足及不恰當，而不得民心，令港人不喜歡留港，寧願到外國或大灣區找尋機會。

最近一次聖誕長假期累計逾480萬人次出入境，當中入境的人次佔225萬，出境則佔257萬，單計港人在該5日的出境較入境多33.7萬人次。

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