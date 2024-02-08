淫審評級無準則 裁判喜惡是唯一

淫審淫審，多少鬧劇假汝之名而行！本港青少年干犯性罪行的情況日趨嚴重，性罪犯年齡最小只有11歲，令人震驚。究其原因，同網上色情資訊氾濫成災直接相關，尤其美國Google旗下影片分享網站YouTube，色情、裸露、暴力、血腥影片充斥，青少年輕易便受荼毒。路見不平一聲吼，東方報業集團再就YouTube 5條色情裸體影片向有關方面作出檢舉及投訴，就看轉交淫審處後，該處又會如何評級，又會鬧出怎樣的笑話！

三點畢呈 賣弄色情 東方去年已就多條YouTube色情影片向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處舉報，淫審處曾就當中5條影片作出評級，結果令人大吃一驚。竟然有3條涉及露出乳房及裸跑的影片被評為I級，即是老少咸宜；兩條涉及女性「腿張開」露出性器官剃陰毛，以及按摩乳房為名、賣弄性器官為實的影片，亦僅被評為II級不雅。三點畢呈，意淫猥褻，居然沒有一條影片被評為III級，究竟淫審處所持準則為何？

事件引來公眾、議員和學者嘩然，認為必須再次評級，奈何有關方面裝聾扮啞，毫無反應。沒有最不堪，只有更不堪。東方日前再發現5條裸露及特寫性器官的YouTube影片，再次向兩個部門作出檢舉。內容包括天體營、血腥陰唇整形術、少男少女脫光衣服玉帛相見、男性展露陰莖脫毛、男女裸體派對等，全部意淫露骨，又看有關方面送交淫審處後，該處又會作出怎樣的「驚人」評級。

其實不用水晶球預測都知，淫審處肯定又會鬧出笑話，惹起公憤。皆因其往績向來「彪炳」，藝術色情不分有之，色情當有趣又有之。最經典莫如將「大衞像」及村上春樹小說評為II級不雅，後者更要在書展下架，以及「包膠」才能公開販售，令國際社會咋舌。至於東方飽受該處針對的例子更是不勝枚舉，例如2005年，《東方日報》及《太陽報》刊登外國女星Kelly Brook的打格性感照片，被評為第II級及罰款；惟《蘋果日報》同日刊登同一輯照片，只被評為I級；而在香港有售的外國雜誌《NOW》，更連送檢也免掉。同一輯照片竟然弄出三重標準，簡直荒天下之大謬。

淫審處隸屬司法機構，由一位主審裁判官及兩位或以上審裁委員組成，其主要負責的兩項工作為事物及物品評定類別及裁定性質，評級時須考慮「一般合理的社會人士普遍接受的道德、禮儀及言行標準」、「擬發布或相當可能發布物品的對象是甚麼人，屬那一類別或年齡組別」、「該物品或事物是否有真正目的，還是用作掩飾其不可接受的內容」等。

顯而易見，上述YouTube影片完全不符合評為I級和II級的準則，絕對有理由列為不能發布的III級。試想想，若大衞像「露械」和外國女星性感打格照都評為II級，性器官纖毫畢現、刻意賣弄色情的影片，怎麼可能不是III級？淫審處如此裁決，是因為Google乃美國巨擘不敢得罪和有特權，還是全憑裁判官和審裁委員等人一己喜惡，喜歡針對誰便針對誰，喜歡放生誰便放生誰，怎能不啟人疑竇？

浪費公帑 不如摺埋 多重標準，評審混亂，宣淫販賤輕易過關，早就引起社會不滿。須知道，青少年每日都會花費大量時間上網，YouTube影片毫無過濾和監管，色情資訊按幾個鍵就能輕易看到，青少年對性充滿好奇，家長又無法日夜兼顧子女上網情況，性罪案愈演愈烈，犯案年齡愈來愈低，這顯然是最大原因。

事實上，別看淫審處人數不多，但支出並不少。去年港府大慷納稅人之慨，增加淫審處審裁委員酬金，由原本工作不少於半天為1,035元，或工作不足半天為520元，調整至工作不少於半天為1,055元或工作不足半天為530元，更不必說裁判官一向薪高糧準。如此廢衙門居然獲得加薪，真叫納稅人情何以堪！

更讓人側目的是，在黑暴期間多次抨擊執法部門供詞誇大、不可信，又裁定被告襲警等罪名不成立的裁判官，竟獲平調往淫審處「避風頭」，可見這個廢衙門「名不虛傳」，專門接收問題司法人員，猶如廢物收容所。這些裁判官本身已充滿政治偏見，別說判案沒有說服力，為事物及物品評級同樣不可能服眾，難怪屢屢胡審亂評，貽笑國際。

當然，港府對此視若無睹，根本就是助紂為虐。當局多年前已聲稱，會為淫審處進行檢討並計劃修例，但一直只聞樓梯響，拖到現在甚至提也不再提。說到底，淫審處最爛之處，就是沒有統一審裁標準，審裁的理據毋須向外界公布，猶如黑箱作業。既然淫審處無法持平把關，縱容色情，根本沒有存在價值，外界要求這個機構「摺埋」以免浪費公帑，公道之至，合理之至！